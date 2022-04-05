Санкт-Петербург, , 14:34 — REGNUM Садоводы Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут продавать излишки урожая на рынках и в торговых зонах города. Об этом 5 апреля заявил начальник Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга Андрей Лях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Весы на рынке

«На сегодняшний день у нас места для садоводов, практически на всех рынках выделяются. Если где-то не выделяются, то сразу к нам в управление обращайтесь. Мы, конечно, поможем», — заявил Лях.

Начальник управления отметил, что придется заплатить за прохождение экспертизы продукции на нитраты. Эта сумма составляет всего 150−200 рублей.

При этом если в городе будет потребность в таких рынках садоводов, то власти готовы устраивать ярмарки выходного дня.

В Петербурге по итогам 2021 года на рынках и торговых зонах садоводам предоставили 704 торговых места, 645 из которых на бесплатной основе, а остальные — на льготной.

Как уже сообщалось, садоводам Петербурга и Ленобласти также могут разрешить продавать свою продукцию в систему потребительской кооперации.

Читайте ранее в этом сюжете: Садоводы Петербурга смогут сдавать урожай в потребкооперацию в Ленобласти