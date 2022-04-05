Владимир, 5 апреля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 62 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

5 апреля выявлен 161 новый случай заражения коронавирусом – на пять меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 148 тыс. 116 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 140 тыс. 924 пациента, в том числе 568 – за последние сутки.

За весь период скончались 3375 человек. Подтверждено четыре новых летальных случая.