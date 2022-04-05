Москва, 5 апреля, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Российский гроссмейстер Сергей Карякин поблагодарил норвежского шахматиста, чемпиона мира Магнуса Карлсена за поддержку после отстранения его от международных турниров. Об этом 5 апреля сообщает ТАСС.

Barnos Сергей Карякин

«Магнус понимает, что политика политикой, но есть спортивный отбор. Он великий чемпион, всегда побеждал за доской, а не за ее пределами», — сказал Карякин.

Также он добавил, что приятно слышать поддержку от коллег и ведущих гроссмейстеров. Так, до этого американский шахматист Хикару Накамура поддержал Карякин, хоть и «менее дипломатично».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Карлсен заявил, что сомневается в правильности отстранения Карякина от турниров за его политические убеждения.