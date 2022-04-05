Самара, 5 апреля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту травмирования ребенка в результате падения на него наледи с крыши многоквартирного дома возбуждено в Самаре. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

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По версии следствия, вечером 26 марта в Самаре из-за ненадлежащей очистки кровли многоквартирного дома, расположенного по улице Часовой, произошло падение наледи на мальчика 2012 года рождения. Ребенка срочно доставили в медучреждение. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.

Сообщается, что в настоящее время в производстве у следователей находится четыре уголовных дела по подобным фактам, которые произошли в Советском и Октябрьском районах Самары.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что вечером 26 марта в больницу Самары доставили 7-летнюю девочку с многочисленными травмами. Было установлено, что травму девочка получила в результате падения наледи с кровли многоквартирного дома по улице Стара-Загора.