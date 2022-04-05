Омск, , 14:12 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области жертвами COVID-19 стали 11 человек, сообщили ИА REGNUM 5 апреля в федеральном оперативном штабе.

Ковидный стационар Министерство здравоохранения Тувы

С начала пандемии в Омской области умерли 4220 ковид-пациентов (4 апреля – девять).

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в регионе выявили 159 носителей коронавируса, выздоровели 355 человек, госпитализация потребовалась 83 заболевшим.

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