Омск, 5 апреля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области жертвами COVID-19 стали 11 человек, сообщили ИА REGNUM 5 апреля в федеральном оперативном штабе.

Министерство здравоохранения Тувы Ковидный стационар

С начала пандемии в Омской области умерли 4220 ковид-пациентов (4 апреля – девять).

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в регионе выявили 159 носителей коронавируса, выздоровели 355 человек, госпитализация потребовалась 83 заболевшим.