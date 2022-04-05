Николаев, Украина, , 14:10 — REGNUM Руководителя одной из окружных прокуратур Николаевской области задержали по подозрению в государственной измене. Об этом 5 апреля сообщили в генеральной прокуратуре Украины.

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«Разоблачен и задержан руководитель одной из окружных прокуратур Николаевщины по факту государственной измены», — заявили в прокуратуре.

По данным следствия, он «сливал врагу сведения о количестве и местах содержания военнопленных ВС РФ», а также информировал о результатах обстрелов в Николаевской области.