Москва, 5 апреля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, который позволит сохранить доплаты к пенсиям по инвалидности и потере кормильца подросткам, если они подрабатывают в свободное от учебы время, передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля.

Госдума

Сейчас несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет из числа детей-инвалидов и детей, которым установлена пенсия по потере кормильца, при трудоустройстве по направлению центра занятости, теряют социальные доплаты к пенсии. Законопроектом предлагается сохранить за ними право на такую доплату.

Госдума при обсуждении во втором чтении поддержала поправку, согласно которой предложенные меры будут распространяться на молодых людей, обучающихся по очной форме обучения по основным образовательным программам, вплоть до достижения ими 23 лет.

«Думаю, будет разумно и справедливо не забирать эти деньги у несовершеннолетних сирот, если они своим трудом хотят немного улучшить материальное положение и оформляются на работу не по «серым» схемам, а официально», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В 2020 году доплат к пенсии по потере кормильца из-за подработки лишились 19 тыс. подростков, каждый из них потерял порядка 3 тыс. рублей в месяц, отметили в Госдуме.