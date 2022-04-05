Луганск, 5 апреля 2022, 14:14 — REGNUM Артиллерийскому обстрелу со стороны украинских силовиков снова подвергся посёлок городского типа Донецкий в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает 5 апреля представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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Уточняется, что обстрел зафиксирован в 13:40 по местному времени (совпадает с московским) со стороны посёлка Новотошковское. По Донецкому выпущено шесть снарядов из артиллерийского орудия калибра 122 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, в 11:10 украинские силовики открыли огонь по Донецкому из «Града» и выпустили 40 ракет.
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