Омск, , 14:07 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 159 случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 83 пациента (4 апреля госпитализация потребовалась семерым заболевшим). Об этом ИА REGNUM сообщили 5 апреля в федеральном оперштабе.

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По данным оперативного штаба, за весь период пандемии в Омской области выявили 204026 носителей коронавируса, выздоровели 196559 человек. За сутки список выздоровевших пополнился 355 фамилиями.

Напомним, 4 апреля в регионе был подтверждён 171 случай заражения коронавирусом, выздоровел 81 человек.

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