Сеул, , 14:04 — REGNUM Правительство Южной Кореи расширит налоговые льготы на топливо. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра финансов Хон Нам Ги.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, правительство решило снизить налог на топливо с нынешних 20% до 30%. Данная мера будет действовать с мая по июль.

Министр подчеркнул, что данное решение принято в рамках усилий по ослаблению инфляционного давления на фоне роста цен на энергоносители.

«Проблема инфляции является более важной и серьёзной, чем любые другие нерешённые проблемы», — подчеркнул Хон Нам Ги.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте индекс потребительских цен вырос на 4,1%, что является самым высоким показателем с декабря 2011 года.

Правительство также предоставит субсидии водителям грузовых автомобилей, автобусов и грузовых судов прибрежного плавания, страдающим от роста цен на дизельное топливо.