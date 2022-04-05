Сеул, 5 апреля, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи расширит налоговые льготы на топливо. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра финансов Хон Нам Ги.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По его словам, правительство решило снизить налог на топливо с нынешних 20% до 30%. Данная мера будет действовать с мая по июль.

Министр подчеркнул, что данное решение принято в рамках усилий по ослаблению инфляционного давления на фоне роста цен на энергоносители.

«Проблема инфляции является более важной и серьёзной, чем любые другие нерешённые проблемы», — подчеркнул Хон Нам Ги.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте индекс потребительских цен вырос на 4,1%, что является самым высоким показателем с декабря 2011 года.

Правительство также предоставит субсидии водителям грузовых автомобилей, автобусов и грузовых судов прибрежного плавания, страдающим от роста цен на дизельное топливо.