Астрахань, , 14:04 — REGNUM В Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Енотаевского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по региону, он обвиняется в покупке и хранении браконьерской продукции.

Стерлядь Википедия

Мужчина, ранее судимый за браконьерство, осенью 2021 года незаконно приобрёл и хранил особо ценные водные биологические ресурсы, добытые преступным путём. Дома у него были изъяты особь севрюги, 97 стерлядей и 14 банок чёрной икры весом шесть килограммов. Экспертизой установлено, что краснокнижная рыба была выловлена браконьерским орудием лова – ставной или плавной сетью, а икра была изготовлена кустарным способом.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем» и «Незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и дериватов (производных)». Расследование завершено, дело направлено в суд.