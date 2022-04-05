Баргузинский район, Бурятия, 5 апреля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Бурятии в связи с установлением тёплой погоды закрыли семь ледовых переправ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

ГУ МЧС по Бурятии Ледовая переправа в Бурятии

В частности, с 5 апреля закрыто автомобильное движение по льду озера Байкал в Баргузинском районе. Ограничено также движение транспорта через Селенгу у села Ильинка в Прибайкальском районе.

«В настоящее время на территории республики остается одна действующая ледовая переправа на реке Муя вблизи населенного пункта Усть-Муя Муйского района. Всего в зимний период на территории республики были приняты в эксплуатацию 13 ледовых переправ», — отметили в управлении.