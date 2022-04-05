Берлин, 5 апреля 2022, 14:03 — REGNUM Восстановление сотрудничества западных стран с Россией до уровня предыдущих лет невозможно «при нынешнем российском руководстве», заявил 5 апреля президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
При этом Штайнмайер признал, что со стороны западных стран было много неудач, в том числе попытка включения России в общую архитектуру европейской безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Штайнмайер заявил, что продвигать «Северный поток — 2» было ошибкой.
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