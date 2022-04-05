Берлин, 5 апреля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Восстановление сотрудничества западных стран с Россией до уровня предыдущих лет невозможно «при нынешнем российском руководстве», заявил 5 апреля президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Kleinschmidt Франк-Вальтер Штайнмайер

«Я уверен, что при (президенте России Владимире) Путине (у власти) в России не будет возврата к нормальной жизни, к прежнему статус-кво», — сказал он в эфире телеканала ZDF.

При этом Штайнмайер признал, что со стороны западных стран было много неудач, в том числе попытка включения России в общую архитектуру европейской безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Штайнмайер заявил, что продвигать «Северный поток — 2» было ошибкой.

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