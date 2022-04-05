Москва, 5 апреля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. В России появляются сервисы, способствующие облегчению поиска надёжных поставщиков. Об этом 5 апреля заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Максим Решетников

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«Мы содействуем выстраиванию цепочек малый — средний бизнес, средний бизнес — крупный бизнес, госзаказчики между собой. Два сервиса запущены Корпорацией МСП: первый сервис это, по сути, сервис надёжных поставщиков. У корпорации исторически собрана большая база компаний МСП, которые занимаются производством — более 9 тыс. компаний», — заявил Решетников.

«Коллеги сделали сервис, который позволит найти этого поставщика, цепочки сшить. С другой стороны, они сделали агрегатор всех заказов наших крупных компаний, что идёт через торговые площадки. Поэтому бизнесу проще найти и поучаствовать во всех этих госзаказах по 44 и 223 законам», — указал он.