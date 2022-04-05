Москва, 5 апреля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Провокация Украины в городе Буча имела несколько целей. Об этом 5 апреля сообщил бывший офицер СБУ Василий Прозоров в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Информационная война

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По его словам, обвинения в адрес России были сфабрикованы для того, чтобы повлиять на украинские население, жителей Запада и руководство Евросоюза. К тому же подобные действия направлены на ужесточение экономического давления на Москву.

«С 2014 года я работал в центральном аппарате СБУ, в штабе АТО. Для себя провокацию в Буче я разделил на три целевые аудитории, на которых идёт основная атака. Первое — население Украины, им надо показать ужасную картинку, чтобы люди воспылали ненавистью к российской армии. Им не надо будет задумываться об экономических, политических проблемах. Вторая целевая аудитория — население западных стран. Третья целевая аудитория — руководство западных стран. Эту провокацию устроили во многом для того, чтобы дать руководству западных стран право для более активных действий, например, введения новых санкций», — сказал Прозоров.