Рига, 5 апреля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. У правоохранительных органов Латвии имеется план по предотвращению «помпезного празднования» Дня победы 9 мая в стране и Риге, заявила министр внутренних дел Мария Голубева государственному телевидению LTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

По ее словам, в условиях, когда Россия действует на Украине, празднование 9 Мая в Латвии категорически неприемлемо. Министр проинформировала, что предложила партнерам по коалиции назвать 9 мая этого года днем памяти жертв российской военной операции на Украине: «Поэтому в этом году, как в день траура, не должно быть публичных мероприятий».

Она добавила, что правоохранительные органы настроены на то, чтобы «торжество не состоялось» 9 мая. Однако детали плана ведомства министр раскрывать не стала.

При этом она добавила, что прекрасно понимает, как запрет на празднование 9 Мая в Латвии может быть отражен в российских СМИ. «Мы найдем способ, чтобы максимально не провоцировать, но и не допускать провокаций, обеспечивать соблюдение закона и чтобы в этот день не было проведено прославляющих российскую армию мероприятий», — пообещала глава министерства.