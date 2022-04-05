Москва, 5 апреля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. «Яндекс. Мессенджер» заблокировал новость в канале ИА REGNUM о том, что символику «войны», включая букву Z и георгиевскую ленту, могут запретить в Молдавии до 9 мая, о чём сообщил председатель молдавского парламента Игорь Гросу.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

Модераторы платформы связывают удаление материала «с нарушением правил сообщества». На запрос редакции ИА REGNUM уточнить, в чём именно заключаются нарушения, представители техподдержки не отреагировали.

Ранее сообщалось, что «Яндекс. Мессенджер» неоднократно блокировал новости, размещённые в канале агентства. Так, были удалены материалы с заявлениями президента РФ Владимира Путина, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы Чечни Рамзана Кадырова, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.