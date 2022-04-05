Калуга, 5 апреля 2022, 14:15 — REGNUM Работники калужского завода в ходе сортировки мусора на производственной ленте в конце марта обнаружили тело младенца. Было возбуждено уголовное дело по статье убийство матерью новорождённого ребёнка. Об этом 5 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.
В ходе расследования проводятся судебно-медицинская и генетическая экспертизы, изъяты сведения из различных организаций, устанавливаются обстоятельства рождения и гибели ребёнка.
В связи с этими обстоятельствами следователи обращаются к гражданам с просьбой оказать содействие в установлении личности родителей ребёнка. В частности, следствие интересуют сведения о женщинах, находившихся в состоянии беременности, которая прекратилась в марте 2022 года, но данных о наличии ребенка у женщины не было.
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