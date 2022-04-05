Пермь, 5 апреля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В Пермском крае в связи с потеплением закрыли четыре ледовые переправы. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

59. mchs. gov. ru Ледовая переправа

Переправы перестали действовать в Оханском городском округе, Кунгурском муниципальном округе и Соликамском городском округе. Лед стал тонким, и по нему через реки ездить небезопасно.

В Прикамье продолжают функционировать восемь ледовых переправ. Напомним, начало весеннего половодья на реках Пермского края прогнозируют с 10 по 15 апреля.