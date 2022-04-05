Вашингтон, 5 апреля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Через 200 дней после закрытия школ для девочек Организация Объединённых Наций заявила, что «только один режим на планете Земля не позволяет девочкам получать образование». Об этом сообщает газета «8 Собх».

Бойцы «Талибана» (запрещённая в РФ организация)

Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) 5 апреля написала в Твиттере, что 200 дней, прошедших после закрытия школ для девочек в Афганистане, были «трагическими».

UNAMA опубликовала в мессенджере новость о том, что с момента закрытия школ для девочек прошло 200 дней. Этот твит стал самым «сильным» ответом ООН на недавние репрессии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении женщин и девочек.