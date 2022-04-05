Санкт-Петербург, 5 апреля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. На побережье Финского залива в Петербурге сформировались трехметровые и выше навалы льда, сообщили 5 апреля в пресс-службе дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений

T.me/dambaspb Навалы льда на Финском заливе в Петербурге

Навалы, которые возникают под влиянием сильного ветра, появились на северной части судопропускного сооружения С-1 дамбы, со стороны Финского залива. Максимальная их высота на С-1 составляет более 3,5 м. Толщина ледяных глыб — более 30 см.

«Специалисты полагают, что подвижка ледяного поля в Финском заливе произошла в конце марта 2022 года в результате незначительного подъема уровня воды и ветрах западных направлений», — пояснили в КЗС.

Отметим, что подобное явление, но в больших масштабах, было зафиксировано после 16-го предотвращенного наводнения 9 марта 2019 года. Тогда высота навалов на дамбу Д-3 составляла более 9,5 метров, а длина — более 1 км.

«Все защитные дамбы КЗС рассчитаны выдерживать подобные нагрузки», — заверили в пресс-службе.

Видео: пресс-служба дирекции КЗС СПб.