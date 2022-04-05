Москва, 5 апреля 2022, 13:57 — REGNUM Существенных проблем с возможными новыми санкциями для российской авиационной отрасли вряд ли будут, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный сотрудник научной лаборатории «Прикладное моделирование» РЭУ им. Г. В. Плеханова Владимир Судаков.
Как сообщало ИА REGNUM, ограничения на импорт и экспорт авиационного топлива, а также на лизинг самолетов могут быть в новом пакете антироссийских санкционных мер ЕС.
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