Москва, 5 апреля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Существенных проблем с возможными новыми санкциями для российской авиационной отрасли вряд ли будут, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный сотрудник научной лаборатории «Прикладное моделирование» РЭУ им. Г. В. Плеханова Владимир Судаков.

(сс) ThePixelman Самолет

«Все, что санкции могли сделать, уже сделали – это прекращение официальной технической поддержки и официальных поставок запчастей.

Основная статья российского экспорта для международного авиационного рынка – это титан.

Авиакомпания Boeing закупала порядка 30% титана, а Airbus — более 50% из России.

Boeing уже отказался от закупок, Airbus пока нет, но активно ищет поставщиков и наверняка откажется в ближайшее время», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения на импорт и экспорт авиационного топлива, а также на лизинг самолетов могут быть в новом пакете антироссийских санкционных мер ЕС.

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