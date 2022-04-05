Санкт-Петербург, 5 апреля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Возможность продажи излишков урожая может появиться у садоводов, имеющих участки в Ленинградской области. Об этом 5 апреля заявил начальник управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга Андрей Лях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Орлов ИА REGNUM Огород

«Мы ведём переговоры с потребительской кооперацией. Помните, мы раньше могли сдавать свою продукцию, что угодно можно было сдавать, были точки приёма по районам. Мы сейчас во всех районах Ленинградской области готовим такие пункты, будем извещать наших садоводов, чтобы не надо было ездить, например, на рынок, а сразу можно было где-то сдать в своём районе свою продукцию», — заявил Андрей Лях.

Люди будут заинтересованы что-то сдавать, а коммерческие предприятия — получить.

Такая мера может стать поддержкой местных садоводств в условиях импортозамещения. Пока неизвестно, по какой цене можно будет сбыть будущий урожай. Однако у садоводов будет выбор — согласиться или отказаться и продолжить продавать овощи и ягоды в Петербурге самостоятельно.