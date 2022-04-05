Вашингтон, 5 апреля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Рейтинг миллиардеров американского журнала Forbes впервые возглавил Илон Маск.

(сс) JD Lasica Илон Маск

В обновлённом списке самых богатых предпринимателей, опубликованном изданием, он поднялся со второго места, опередив главу Amazon Джеффа Безоса. За год состояние Маска увеличилось на 68 млрд долларов, до 219 млрд долларов, состояние Безоса уменьшилось на 6 млрд долларов, до 171 млрд долларов.

Примечательно, что два года назад Маск находился на скромном 31-м месте рейтинга.