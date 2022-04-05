Москва, 5 апреля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, вводящий штрафы за нарушение запрета об отождествлении действий СССР и нацистской Германии, передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Штраф для граждан устанавливается в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей (либо административный арест до 15 суток), для должностных лиц штраф составит от 1 тыс. до 4 тыс. рублей, для юрлиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.

При повторном нарушении предлагается штраф для граждан на сумму от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей (либо административный арест до 15 суток), должностных лиц — от 5 тыс. до 20 тыс. рублей (или дисквалификация от шести месяцев до одного года); юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей (либо административное приостановление деятельности до 90 суток).

Ранее в Госдуме отметили «недопустимость смешения и приравнивания действий «защитников Родины, тех, кто отдал свои жизни в борьбе за ее свободу и независимость, действий солдат-освободителей с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов, лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала», при сохранении «пространства для исторических изысканий, научных дискуссий, в том числе в части обсуждения конкретных действий и поступков конкретных лиц».