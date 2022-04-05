Красноярск, 5 апреля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки скончались восемь ковид-пациентов (4 апреля – 12). Об этом ИА REGNUM сообщили 5 апреля в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным оперштаба, за весь период пандемии в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали 10622 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 194 носителя коронавируса, выздоровели 170 человек.