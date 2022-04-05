Вильнюс, 5 апреля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Россия, обладающая правом вето в Организации Объединённых Наций (ООН), может блокировать любое решение, и поэтому должна быть исключена из организации. Такое мнение сегодня, 5 апреля, высказала спикер Сейма (парламента) ЛитвыВиктория Чмилите-Нильсен.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«Россию, имеющую право вето в ООН, можно назвать раковой опухолью, которая подрывает эффективность и способность ООН принимать такие решения, которых эта страна заслуживает», — написала Чмилите-Нильсен в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Спикер литовского парламента считает недостаточной мерой предложенное недавно исключение России из Совета ООН по правам человека.

«ООН не может постоянно притворятся. Желание остановить членство России в Совете ООН по правам человека — хорошая попытка изменить ситуацию. Однако это лишь небольшой, хотя и значительный шаг, когда в настоящий момент нужны совсем другие скорости принятия решений. Нужно не приостанавливать членство, а выставить Россию», — передаёт слова политика издание «Дельфи».

По словам Чмилите-Нильсен, исключение России из ООН потребует «очень серьезной воли» крупных держав.

Россия является правопреемником СССР, который был соучредителем ООН. Для исключения России из ООН необходимо внести изменения в Устав организации. Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН и может заблокировать любое решение организации.

Неоднократный чемпион Литвы по шахматам Виктория Чмилите-Нильсен была избрана в Сейм от Движения либералов Литовской Республики (ДЛЛР) и в 2020 году заняла пост спикера.