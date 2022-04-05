Минск, , 13:52 — REGNUM Информация о якобы гибели белорусских пограничников в Наровлянском районе вблизи границы с Украиной, которую распространил ряд информационных ресурсов, является ложной. Об этом 5 апреля заявили в Государственном пограничном комитете республики.

Флаг Белоруссии

«Госпогранкомитет официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности», — подчёркивается в сообщении комитете.

Также отмечено, что инцидентов, связанных с гибелью либо ранением военнослужащих органов пограничной службы Белоруссии, не происходило.

Сотрудники погранкомитета призвали граждан проверять поступающую информацию и доверять официальным источникам информации республики.