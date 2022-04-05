Краснодар, , 13:51 — REGNUM Семь жителей Краснодарского края предстанут перед судом по обвинению в организации подпольных игровых клубов, сообщили 5 апреля в пресс-службе СУ СКР по региону.

Казино Nemanja_us

Как полагает следствие, осенью 2020 года двое местных жителей решили организовать на территории города Краснодара незаконные азартные карточные игры. Они арендовали помещения, установили игровое оборудование. К своему «бизнесу» они привлекли ещё пятерых граждан.

Незаконную деятельность правоохранители пресекли летом 2021 года. В рамках оперативных мероприятий были проведены масштабные обыски в игорных заведениях, в жилищах фигурантов и сотрудников заведений. Были изъяты игральные карты, более 1,5 тысячи игровых фишек, покерные столы, средства связи и черновые записи. На имущество обвиняемых на сумму более 8,7 миллионов рублей наложен арест.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.