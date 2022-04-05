Рига, 5 апреля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В Государственное агентство занятости Латвии, выполняющее роль биржи труда, за помощью в поисках работы обратились более 1300 жителей Украины. Об этом Латвийскому радио сообщила директор агентства Эвита Симсоне.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Среди украинских граждан, которые обращаются на биржу труда в поисках работы, в основном женщины, более 50% имеют высшее образование. Большинство украинцев обращаются в агентство столичного региона.

По словам Симсоне, больше всего вакансий, которые предлагаются украинским беженцам, зарегистрировано в Рижском регионе — 5 000 из 7 300 свободных рабочих мест.

Предложения работы для граждан Украины аналогичны общему профилю вакансий в Латвии — больше всего рабочих мест предлагается в производстве, строительстве и общепите, а среди профессий высокой квалификации — в сфере информационных технологий.

Также предлагается работа в сельском хозяйстве.