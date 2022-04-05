Вольск, Саратовская область, 5 апреля, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В городе Вольске Саратовской области бродячие собаки покусали 15-летнего подростка. Данную интернет-публикацию проверяют следователи, сообщает региональное следственное управление СКР.

AlexanderStein Нос. Собака

Согласно размещенной информации, стая бездомных собак напала на 15-летнего подростка 4 апреля в Вольске. Укушенного за ногу ребенка госпитализировали в медучреждение. По факту происшествия организована доследственная проверка.

ИА REGNUM напоминает, вечером 25 марта в парке имени Ю. Гагарина, расположенном в Заводском районе Саратова, восемь собак напали на подростка. Пострадавшего с укусами нижних конечностей доставили в больницу.

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