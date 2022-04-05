Красноярск, , 13:46 — REGNUM По состоянию на 5 апреля в Красноярском крае подтверждено 360539 случаев заражения коронавирусом, в том числе 194 – за прошедшие сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Общее число выздоровевших в Красноярском крае на сегодняшний день – 346602 человека. За сутки выздоровели 170 человек, госпитализация потребовалась 101 заболевшему.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля в регионе выявили 185 носителей коронавируса, выздоровели 175 человек.

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