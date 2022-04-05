Красноярск, 5 апреля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. По состоянию на 5 апреля в Красноярском крае подтверждено 360539 случаев заражения коронавирусом, в том числе 194 – за прошедшие сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Общее число выздоровевших в Красноярском крае на сегодняшний день – 346602 человека. За сутки выздоровели 170 человек, госпитализация потребовалась 101 заболевшему.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля в регионе выявили 185 носителей коронавируса, выздоровели 175 человек.