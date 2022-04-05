Уфа, , 13:49 — REGNUM Резкий подъем уровня воды в горных реках зафиксирован в Башкирии. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Ледовой затор Mil.ru

Согласно данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за минувшие сутки в республике зафиксирован резкий подъем уровня воды в горных реках от 70 до 118 см, а на степных реках от 16 до 73 см.

На гидропосту Нижние Лемезы зафиксирован выход на пойму реки Лемеза. А ниже гидропоста Азово образовался затор. В результате возникших заторов фиксируется подтопление домов в пойменных участках в некоторых населенных пунктах.

Сообщается, что в ближайшие дни подъемы уровня воды в горных и степных реках продолжатся.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии начали взрывать ледовые заторы на реках.