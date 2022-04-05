Вашингтон, 5 апреля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Основатель Tesla и SpaceX Илом Маск с состоянием, которое оценивается в $219 млрд, возглавил рейтинг самых богатых людей мира. В глобальном рейтинге долларовых миллиардеров, опубликованном Forbes, он обогнал своего главного конкурента — основателя Amazon Джеффа Безоса.

Daniel Oberhaus Илон Маск

Отмечается, что за год состояние Маска увеличилось на $68 млрд, до $219 млрд. Основные активы предпринимателя — это пакеты акций производителя электрокаров Tesla, ему принадлежит 172,6 млн, или 17% акций компании, и почти 44% акций космической компании SpaceX.

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При этом, согласно рейтингу, состояние Безоса уменьшилось на $6 млрд, до $171 млрд.

На третьей позиции: как и в 2021 году — владелец модного дома LVMH Бернар Арно и его семья, состояние которых Forbes оценивает в $158 млрд.

Издание напоминает, что два года назад Илон Маск занимал только 31-ю строчку рейтинга.

Добавим, что всего в рейтинг вошли 2668 миллиардеров — на 87 человек больше, чем в 2021 году. Совокупное состояние всех миллиардеров в этом году достигло $12,7 трлн, что на $0,4 трлн меньше, чем годом ранее.

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