Санкт-Петербург, 5 апреля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Петербургские таможенники нашли контейнер с одеждой и оборудованием весом в 7,1 тонн, который финская компания пыталась провезти на территорию России из Евросоюза под видом пластика. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе Балтийской таможни.

Пресс-служба Балтийской таможни Одежду и оборудование пытались провести в РФ под видом пластика

Контрабанду обнаружили на таможенном посту Лесного порта Балтийской таможни. Под видом пластика весом 10,6 тонн в одном из контейнеров судна из Евросоюза, зафрахтованного финским морским перевозчиком, были обнаружены товары широкого потребления — одежда (брюки, куртки и прочее), шлифовальные машинки, автомагнитолы, дисплеи, электропровода, крепежные изделия, датчики парковки, кухонные принадлежности.

«Ранее этой компанией-перевозчиком уже допускались подобные правонарушения», — уточнили в Балтийской таможне.

Товар изъят и помещен на склад хранения вещественных доказательств. Также возбуждено административное дело в отношении финской компании-перевозчика по ч.3 статьи 16.1 КоАП РФ. Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа до 100 тыс. рублей, с конфискацией предметов правонарушения.