Кемерово, 5 апреля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В Кемеровской области в селе Анисимово Новокузнецкого района в результате подъёма уровня воды в реке Ускат был подтоплен низководный мост. Об этом во время пресс-конференции сегодня, 5 апреля, сообщил начальник главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов.

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«Уровень воды всё ещё пребывает. Сейчас населённый пункт отрезан от сообщения: это 76 домов, где проживают чуть более 200 человек, из них – свыше 70 детей. Для сообщения с селом организован альтернативный маршрут через железнодорожный мост, население оповещено об этом, — уточнил Орлов.

Он отметил, что в Анисимово созданы запасы продуктов питания и медикаментов. Мониторинг за обстановкой продолжается.