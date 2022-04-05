Москва, , 13:44 — REGNUM Госдума ратифицировала соглашение о социальном обеспечении между Российской Федерацией и Восточной Республикой Уругвай, передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Соглашение основано на пропорциональном принципе и предусматривает распределение финансовой ответственности договаривающихся сторон по предоставлению страхового обеспечения за пенсионные права, приобретенные (приобретаемые) на их территории.

В предмет соглашения входят, в частности, страховые пенсии по старости, страховые пенсии по инвалидности, страховые пенсии по случаю потери кормильца, накопительная пенсия и иные выплаты за счет средств пенсионных накоплений, социальные пенсии (назначаются и выплачиваются при условии проживания граждан в Российской Федерации), социальное пособие на погребение (выплачивает та договаривающаяся сторона, на территории которой застрахованное лицо захоронено).

Численность граждан Восточной Республики Уругвай по данным индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, которые достигают пенсионного возраста в соответствии с законодательством Российской Федерации в период 2022 — 2024 годов, составит 14 человек.

При этом численность граждан Российской Федерации, осуществляющих трудовую деятельность на территории Восточной Республики Уругвай, по данным, предоставленным посольством Российской Федерации в Восточной Республике Уругвай, составляет от 500 до 600 человек, которые в будущем подпадут под действие соглашения, пенсия которым будет назначена уругвайской стороной, отмечается в сопроводительных материалах.

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