Таллин, 5 апреля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Европейский союз одобрил продление отмены роуминга внутри стран-членов сообщества еще на десять лет. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR со ссылкой на решение Совета министров ЕС.

Роуминг

Действие предыдущей нормы, принятой в 2017 году, должно было закончиться летом 2022 года. Теперь отмена роуминга продлена до 2032 года.

По сообщению финского портала Yle, при нахождении в другой стране-члене сообщества тарификация мобильного интернета должна проходить в соответствии с обычными тарифами оператора.

Но исключением стала Финляндия, где действуют безлимитные тарифы на мобильный интернет. В связи с этим финские операторы сотовой связи получили право устанавливать лимит пользования интернетом в других европейских странах.

Ранее в 2017 году Европейский союз отменил плату за роуминг для туристов и путешественников.