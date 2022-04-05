Санкт-Петербург, , 13:48 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжения о назначении новых глав администраций Выборгского, Калининского и Колпинского районов Северной столицы, сообщили 5 апреля в пресс-службе Смольного. Все три района возглавят чиновники, которые до этого в течение нескольких месяцев временно исполняли обязанности глав администраций соответствующих районов.

Смольный Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, главой администрации Выборгского района назначен Виктор Полунин. Ранее он работал первым заместителем главы администрации этого района.

На должность главы администрации Калининского района назначен Сергей Петриченко, также работавший первым заместителем главы администрации указанного района.

Наконец, администрацию Колпинского района Санкт-Петербурга возглавила Юлия Логвиненко. До назначения на этот пост она работала заместителем главы администрации Колпинского района.