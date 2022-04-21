Антироссийские санкции, «пачками» вводящиеся странами Запада и Европы в отместку за военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, держат в напряжении нашу экономику. Рост стоимости товаров особенно очевиден, если изучить ценники на прилавках местных магазинов. Наглядные примеры того, что и сколько стоит в регионах — в трансляции ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Продуктовый магазин

13:52 05.04.2022 В одной из торговых сетей Алтайского края далеко не премиального класса пакет гречки весом в два килограмма продается теперь по цене 419 рублей, 99 копеек. Такое открытие 5 апреля сделал телеграм-канал «Регион22 Барнаул». «Уже не первый раз замечаю, что даже в СПб цены дешевле на продукты и химию», — прокомментировала в чате Ольга. Напомним, в январе 2022 года известие о существенном (более 100 рублей за пачку) подорожании гречки в Алтайском крае — регионе, который обещал накормить ею всю страну — спровоцировало широкий общественный резонанс. Люди полагают, что дело не только в инфляции. Читайте также: На Алтае стремительно дорожает гречиха

13:56 05.04.2022 Ажиотажный спрос на продукты длительного хранения продолжался в Новосибирске около двух недель, сообщил на оперативном совещании в мэрии начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин. «Традиционная система логистики не смогла быстро подстроиться под увеличившийся спрос, что усугубило панические настроения», — сказал он. По его данным, за месяц стоимость 1 кг сахара выросла на 41,6%, за последнюю неделею — на 7,56%, на муку цены выросли на 13, 39% и 21,39% соответственно, на картофель — 14,09 и 14,35% соответственно, на подсолнечное масло — на 12,53% и 3,82%. Цитата канала «Коммерсант».

13:57 05.04.2022 Забайкалье. Сахар наценился до 145 руб. в одном из магазинов Читы, несмотря на снижение ажиотажа. Телеграм-канал «Чита.ру».

14:01 05.04.2022 В Новосибирской области сахар на полки магазинов поставляется бесперебойно. Об этом сегодня, 5 апреля, заявил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров. Читайте также: Новосибирские власти заявили, что опасения из-за сахара безосновательны

14:02 05.04.2022 Торговые сети в Башкирии исполнили предупреждения Управления Федеральной антимонопольной службы России (УФАС) по региону о необходимости соблюдения условий подписанного меморандума о принятии мер по стабилизации цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров. В этих торговых сетях не было ценников, позволяющих определить продукты питания с ограниченными наценками. Читайте также: В Башкирии торговые сети исполнили предупреждения антимонопольной службы

14:04 05.04.2022 Тува. Мэр города Карим Сагаан-оол выразил недовольство по поводу ярмарок, где цены должны быть ниже, чем в магазинах, однако в реальности оказалось всё наоборот. «Как говорят посетители ярмарки, стоимость многих продовольственных товаров оказалась выше, чем в магазинах. А мы инициировали мероприятие с целью дать жителям столицы возможность приобретать продукты по приемлемым ценам, а предпринимателям без затрат на аренду продать свой товар«, — напомнил он. Читайте также: В магазинах Кызыла выявили завышение цен на продукты питания на 100%

14:05 05.04.2022 Крым. «Чтобы стабилизировать цены, налажены поставки продукции из Херсонской области. Мониторинг цен на продукцию продолжается. Охвачена большая часть торговых объектов. По многим видам продукции ценовая ситуация стабилизировалась, но всё ещё наблюдается небольшой рост на овощи «борщевого набора»: свёкла, морковь, картофель, капуста. В первую очередь, это связано с тем, что заканчиваются запасы сельхозтоваропроизводителей, которые выращивали эту продукцию в республике, а также в эту цену вкладываются затраты на хранение», — сообщила врио министра сельского хозяйства Республики КрымАлиме Зарединова. Читайте также: В Крым налажены поставки сельхозпродукции из Херсонской области

14:06 05.04.2022 В Ленинградской области зафиксировано снижение необоснованно повышенного спроса на сахар, сообщил 4 апреля губернатор региона Александр Дрозденко. Товарных запасов продовольственных товаров первой необходимости достаточно на месяц торговли. Читайте также: В Ленобласти снижается необоснованно повышенный спрос на сахар

14:07 05.04.2022 Сахар [Дарья Антонова © ИА REGNUM].

14:08 05.04.2022 По официальным данным, за прошедшую неделю на горячую линию поступило около 170 звонков от новосибирцев, которые сообщали об отсутствии необходимых товаров. Большее всего жалоб поступило на отсутствие сахара. Читайте также: В Новосибирской области выяснят, кто придерживает товары на складах

14:30 05.04.2022 За период с 19 по 25 марта 2022 года в Забайкальском крае прирост цен на вермишель составил 12,3%, муку пшеничную — 8,2, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — 7,0, лук репчатый, печенье — 6,3, конфеты мягкие, глазированные шоколадом — 5,8, крупу гречневую-ядрицу — 5,5, бананы — 5,4, картофель — 5,0, масло подсолнечное — 4,3, сахар-песок — 4,2, пшено, огурцы свежие — 3,7, соль поваренную пищевую — 3,6, капусту белокочанную свежую, чай черный байховый — 2,8%.

14:32 05.04.2022 За период с 19 по 25 марта 2022 года в Забайкальском крае отмечалось снижение цен на молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5−3,2% жирности (на 3,1%), колбасу вареную (на 1,4%), свинину, кроме бескостного мяса (на 1,2%), консервы овощные для детского питания (на 0,7%), консервы фруктово-ягодные для детского питания (на 0,5%), консервы мясные для детского питания (на 0,2%).

15:17 05.04.2022 Цены. Александр Горбаруков © ИА REGNUM

16:09 05.04.2022 Президент РФ Владимир Путин на совещании по агропромышленному комплексу заявил: «Положение дел на глобальном рынке продовольствия за последние два года значительно осложнилось. Ошибки в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран привели к резкому росту цен на продукты питания во всем мире еще два года назад. И ситуация в последние недели только усугубляется. На фоне минимальных запасов продовольствия вводятся новые санкции, блокируется работа предприятий и логистика поставок удобрений из России и Белоруссии. А собственное производство удобрений на Западе падает из-за высоких цен на газ. Что является тоже результатом деятельности наших партнеров на Западе».

16:12 05.04.2022 Рост цен на отдельные группы медикаментов зафиксировали в Самарской области. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона. Сообщается, что в Самарскую область лекарства поступают в запланированном объеме как от российских поставщиков, так и из-за рубежа. При этом наблюдается рост цен на некоторые группы лекарств. Читайте подробнее: В Самарской области зафиксировали рост цен на некоторые лекарства

16:13 05.04.2022 Ретейлеры не намерены отказываться от ежедневных акций на различного рода продукцию. Так, например, в крупных сетях макароны и растительное масло можно купить со скидками.

16:37 05.04.2022 В России благодаря увеличению объёмов производства можно обеспечить цены на продовольственные товары ниже, чем на мировом рынке, заявил 5 апреля президент страны Владимир Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса РФ. Об этом: Путин заявил, что в России реально обеспечить невысокие цены на продукты

17:11 05.04.2022 Ретейлер «Лента» снял ограничения на продажу товаров в одни руки, кроме средств личной гигиены, говорится в сообщении компании. Об этом сообщает 5 апреля ТГ-канал «Раньше всех. ну почти».

17:25 05.04.2022 Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросу развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ 5 апреля подчеркнул, что «продовольственная самодостаточность — это реальное конкурентное преимущество России».

17:25 05.04.2022 По его словам, поставки продукции АПК из РФ охватывают более 160 стран мира, но в этом году «на фоне глобального дефицита продовольствия» России «придётся рачительно относиться к экспортным поставкам».

17:28 05.04.2022 Президент обратил внимание, что властям придётся минимизировать внешние эффекты на продовольственный рынок и увеличить выпуск продуктов питания.

17:52 05.04.2022 Вологодские власти дополнительно выделят 74 млн рублей на обеспечение граждан льготными лекарствами. Как сообщили в правительстве региона, средства позволят компенсировать подорожание препаратов. Читайте подробнее: На Вологодчине на льготные лекарства дополнительно выделят 74 млн рублей

18:18 05.04.2022 В мaгазине. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

18:20 05.04.2022 На смену зарубежному лососю и форели придут кижуч и кета, считает руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. «В Россию привозят исключительно дрянь в виде тилапии, пангасиуса, атлантического лосося, форели и так далее. Этой дряни к нам ввозят 600 тысяч тонн, в то время как российские рыбаки добывают в девственно чистых экологических районах более 5 млн тонн рыбы, половина которой уезжает на экспорт. Сейчас с экспортом возникли проблемы по известным причинам, и я надеюсь, что весь этот экспортный объём будет заполнять внутренний рынок. Поэтому рыбы у нас будет много, но всё это будет дорого», — заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

18:33 05.04.2022 Ситуация с ценами на продукты питания и товары первой необходимости в Петербурге стабилизируется, на ряд товаров цены даже снижаются. Об этом 2 апреля заявил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик. Корреспондент ИА REGNUM побывал 5 апреля в двух сетевых супермаркетах и зафиксировал на камеру актуальные ценники на товары повседневного спроса. Читайте подробнее: Цены в магазинах Петербурга: ожидание — реальность: фоторепортаж

18:45 05.04.2022 Цены на товары, в том числе и на социально значимые, уже не вернутся к тем, что были еще в начале февраля, но коррекция цен вниз возможна в связи со снижением спроса. Такое мнение ИА REGNUM высказал доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артём Голубев. Читайте подробнее: Цены в магазинах скорректируются вместе со снижением спроса — экономист

19:20 05.04.2022 Во многих торговых сетях в Петербурге сохраняются определенные ограничения на продажу продуктов питания и товаров повседневного спроса. Корреспондент ИА REGNUM узнал, есть ли ещё дефицит на отдельные товары и сколько пакетов гречки можно взять в одни руки. Подробности в материале: В магазинах Петербурга сохраняют ограничения на продажу товаров в одни руки

19:54 05.04.2022 Группа «М. Видео — Эльдорадо» зафиксировала двукратный рост спроса на покупку смартфонов и планшетов по программе trade-in в январе-марте 2022 года. При сдаче нескольких устройств максимальная скидка на покупку нового гаджета достигает 100%. Рост интереса к программе обусловлен как общим всплеском спроса на смартфоны в конце февраля — начале марта 2022 года, так и запуском мультиформата программы trade-in, в рамках которого скидка за несколько старых девайсов суммируется.

20:43 05.04.2022 Цены растут

21:02 05.04.2022 Президент Конгресса промышленников и предпринимателей «Приморье» Роман Титков заявил, что рост цен на импортные комплектующие и металл способен привести предприятия ВПК к банкротству. Он предложил компенсировать рост цен на комплектующие для предприятий, выполняющих гособоронзаказ, пересмотреть методику ценообразования в этой сфере, чтобы она позволяла держать обороноспособность страны на должном уровне.

21:54 05.04.2022 Цены на офисную бумагу не падают. На 5 апреля в одном из популярных интернет-магазинов пачку в 500 листов бумаги А4 предлагают за 852 рубля. В описании указано, что бумага с кремовым оттенком, белая больше не производится и не поставляется.

22:35 05.04.2022 Сообщается, что жители Новгородской области за последние два месяца разобрали в торговых сетях годовой запас сахарного песка и соли.

22:47 05.04.2022 Сахар. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

22:49 05.04.2022 Глава Коми Владимир Уйба отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о проблемах с поставками продуктов питания в школы республики. «Хочу успокоить родителей, никаких разговоров об остановке или приостановке проекта горячего питания для младших школьников быть не может. Мы гарантируем, что ученики 1−4 классов будут и дальше питаться бесплатно, и качество еды снижаться не будет», — написал глава республики на своей странице «ВКонтакте». Читайте также: Глава Коми пообещал, что качество питания в школах снижаться не будет

04:59 06.04.2022 Около 3 тысяч жалоб на необоснованный рост цен поступило за три недели на горячую линию правительства Приморья. Из них 950 переданы в УФАС. Об этом: Приморцы отправили уже 3 тысяч жалоб на высокие цены

07:02 06.04.2022 Сахар lдороже 100 руб. за кг. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

08:52 06.04.2022 Неснижаемые запасы зерна и сахара будут созданы в России. Соответствующее поручение Минсельхоз России дал «Объединённой зерновой компании». Подробности в материале: В России создадут неснижаемые запасы зерна и сахара

09:46 06.04.2022 Цены в магазинах. Севастополь. Оксана Хмурова © ИА REGNUM

10:13 06.04.2022 Власти Москвы сообщили о стабилизации потребительского спроса после всплеска в марте 2022 года.

11:01 06.04.2022 Цены в магазинах. Севастополь. Оксана Хмурова © ИА REGNUM

11:37 06.04.2022 В Южно-Сахалинске 6 апреля снизились цены на АЗС. Читайте также: На Сахалине рухнули цены на бензин

12:14 06.04.2022 Цены в магазинах. Севастополь. Оксана Хмурова © ИА REGNUM

12:28 06.04.2022 Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров уверен, искусственный дефицит, зафиксированный Федеральной антимонопольной службой, разгул спекулянтов, задирающих цены в пять-десять раз, — это очень серьезная проблема, которая не решится сама собой. Читайте также: Эксперт рассказал, как бороться с ростом цен в России

12:54 06.04.2022 Губернатор Омской области Александр Бурков объяснил подорожание хлеба в регионе. Подробности в материале: Омичам объяснили, почему подорожал хлеб

14:08 06.04.2022 Цены в магазинах. Севастополь. Оксана Хмурова © ИА REGNUM

14:26 06.04.2022 В Ростовской области в рамках работы штаба по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики ведётся мониторинг цен на социально значимые продукты питания и товары первой необходимости. Корреспондент ИА REGNUM зафиксировал стоимость продуктов питания как в магазинах торговых сетей, так и на центральном рыке Ростова-на-Дону. Читайте подробнее: Продукты питания в магазинах и на рынке Ростова-на-Дону. Где дешевле?

15:06 06.04.2022 Продуктовая тележка. Дарья Драй © ИА REGNUM

18:41 06.04.2022 Цены в магазинах Севастополя. Оксана Хмурова © ИА REGNUM

06:07 07.04.2022 Рост цен и отсутствие некоторых позиций товаров на полках новосибирских магазинов — временное явление. Такое мнение высказал ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления Павел Новгородов. Подробности в материале: Ректор новосибирского вуза объяснил рост цен в магазинах

07:05 07.04.2022 Ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления Павел Новгородов: «Россия — та страна, которая уже много лет по основным продуктам питания, если говорить о продовольствии, полностью обеспечивает внутренние потребности, растёт экспорт нашего продовольствия за рубеж, прежде всего пшеницы, мяса. Это говорит о том, что нет совершенно никакой необходимости закупать продовольственные товары впрок, думая, что возникнет какой-то долгосрочный дефицит, что вырастут цены».

07:56 07.04.2022 Томские статистики обнародовали информацию о средних ценах на продукты питания в городах Сибири по состоянию на 25 марта. Самый дорогой хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов обнаружили в хакасском Абакане (105,33 рубля за кг). Минимальная стоимость зафиксирована в Барнауле (70,70 рубля).

07:58 07.04.2022 На фоне происходящего в мировой экономике обретает всё большее значение вопрос продовольственной безопасности, в котором особую роль отводят фермерам и крестьянским хозяйствам. По итогам переписи 2021 года в России насчитывается 123,2 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и более 16,6 млн личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан. Но как найти своего фермера, чтобы купить экологически чистые яблоки или свежее молоко? Читайте также: Искусственный интеллект поступил на службу фермерству

08:48 07.04.2022 Цены в магазинах. Севастополь. Оксана Хмурова © ИА REGNUM

09:53 07.04.2022 В Саратовской области цены с 26 марта по 1 апреля выросли на капусту (+23,06%), лук репчатый подорожал на 19,36%, свёкла — на 17,48%, морковь — на 14,76%, картофель — на 7,25%. Подробности в материале: В Саратовской области за неделю капуста подорожала на 23% 10:17 07.04.2022 В Пензенской области за неделю лук репчатый подорожал на 18,18% (49,17 руб./кг), капуста — на 13,15% (92,88 руб./кг), морковь — на 9,38% (64,31 руб./кг), свёкла — на 8,55% (50,67 руб./кг), картофель — на 6,96% (49,36 руб./кг). Об этом: В Пензенской области подорожали овощи

11:00 07.04.2022 Томскстат: максимальная в регионах Сибири цена на хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной по состоянию на 25 марта была зафиксирована в Абакане (Хакасия) — 97,03 рубля за кг; минимальная — в Омске (62,69 рубля).

11:38 07.04.2022 Потребительские цены в Алтайском крае на 1 апреля 2022 года.

11:40 07.04.2022 Потребительские цены в Республике Алтай на 1 апреля 2022 года.

11:50 07.04.2022 Характер инфляции в России меняется, и ситуацию усугубит ещё и предполагаемый переизбыток ликвидности на внутреннем рынке. Экономист объяснил рост цен на товары в магазинах. Читайте также: Названо условие, при котором роста цен в магазинах РФ не будет

12:06 07.04.2022 Цены на машины российской сборки с 26 марта по 1 апреля снизились на 0,05%, на локально произведенные и импортированные иномарки — выросли на 1,4% против роста на 3,9% неделей ранее — данные Росстата. С начала года российские автомобили подорожали на 20,9%, импортированные и локально собранные в РФ автомобили иностранных брендов подорожали на 30,4%.

12:37 07.04.2022 Продавцы и покупатели в магазине одежды. Дарья Драй © ИА REGNUM

12:44 07.04.2022 Член экспертного совета предпринимателей при правительстве Москвы Павел Ковшаров: «Уход западных игроков, которые были серьезными конкурентами с качественными товарами, привел к тому, что у отечественных производителей/поставщиков резко увеличивается рынок и нет необходимости конкурировать. То есть уход Икеи точно приведет к росту цен российских производителей и поставщиков мебели. То же самое и в любых других сегментах. Мы можем сколько угодно злорадствовать по поводу ухода Макдоналдс, Икеи или Zara, но это совершенно точно приведет к снижению конкуренции, а значит, в итоге потребитель может получить худшее качество по более высокой цене». Читайте подробнее: Рост цен в РФ «привязали» к специальной военной операции на Украине

12:57 07.04.2022 Лук репчатый больше всего подорожал за неделю в Башкирии. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба Башстата. Данные мониторинга приводятся на 1 апреля 2022 года. Так, за неделю в Башкирии на 20,8% поднялась цена на лук репчатый (45,62 рублей за один кг). Подробности в материале: Читайте также: В Башкирии лук репчатый за неделю подорожал на 20,8%

13:30 07.04.2022 Самая дорогая крупа гречневая-ядрица в регионах Сибири по состоянию на 25 марта обнаружена в Кызыле (Тува) — 145,19 рубля за кг. Минимальная цена на гречку зафиксирована в Омске — 115,44 рубля (Томскстат).

14:04 07.04.2022 Снижение цены на сахар прогнозируют в Башкирии. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства. Премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров отметил, что две с половиной недели назад в республике был зафиксирован пик повышенного спроса на сахар, при том, что на Чишминском и Раевском сахарных заводах имеется достаточный его запас. Читайте подробнее: В Башкирии рассказали о ситуации на «сахарном» рынке

14:32 07.04.2022 Цены в магазинах. Севастополь. Оксана Хмурова © ИА REGNUM

16:09 07.04.2022 Овощи в продуктовом магазине [Дарья Драй © ИА REGNUM]

17:51 07.04.2022 Рубли. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

18:52 07.04.2022 Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный пообещал, что цена на социально значимые виды хлеба в регионе расти не будет. «Санкции не повлияют на работу Нарьян-Марского хлебозавода», — заявил он. Подробности в материале: Цена на социально значимые виды хлеба расти не будет — губернатор НАО

21:42 07.04.2022 Цены [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

21:49 07.04.2022 Повышение цен на продукты питания и товары первой необходимости становится всё более заметным фактором для российских граждан. Об этом: Цены повысились навсегда? Как регионы России борются с ростом цен

23:07 07.04.2022 Цены в магазинах. Севастополь. Оксана Хмурова © ИА REGNUM

23:25 07.04.2022 В Удмуртии борщевой набор за неделю подорожал почти на 20%, об этом свидетельствуют данные Удмуртстата на 1 апреля текущего года. За неделю максимально подорожала столовая свёкла — на 29,3%. Цена риса выросла на 20%, моркови — на 19,6%. Белокочанная капуста подорожала на 16,6%, репчатый лук — на 15,6%. Читайте подробнее: За неделю борщевой набор в Удмуртии подорожал почти на 20%

03:29 08.04.2022 Власти Чукотки выделили 92,3 млн рублей на поддержку местных производителей хлеба и хлебобулочных изделий. Читайте подробнее: На Чукотке цены на социально значимый вид хлеба не повышаются второй год

04:50 08.04.2022 В Новосибирской области вторую неделю подряд наблюдается снижение потребительских цен на дизельное топливо — на 0,1%. Об этом сообщает Новосибирскстат. Подробности в материале: На новосибирских АЗС продолжает дешеветь дизельное топливо 06:12 08.04.2022 В Тюменской области на конец февраля 2022 года цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно декабря 2021 года увеличились в среднем на 1,3%, тогда как по России за аналогичный период — на 2,2%. Об этом сообщает Тюменьстат. Читайте также: В Тюменской области услуги банков побили рекорды по росту стоимости 06:45 08.04.2022 В Югре на конец февраля 2022 года цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно декабря 2021 года увеличились в среднем на 0,6%, тогда как по России — на 2,2%. Об этом сообщает Тюменьстат. Читайте подробнее: В Югре за два месяца взлетели цены на услуги зарубежного туризма 07:26 08.04.2022 В Ямало-Ненецком автономном округе на конец февраля 2022 года цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно декабря 2021 года увеличились в среднем на 0,9%, тогда как по России — на 2,2%. Об этом сообщает Тюменьстат. Читайте также: На Ямале с начала года резко повысилась стоимость юридических услуг

08:40 08.04.2022 В преддверии туристического сезона Ростуризм совместно с другими ведомствами усилит контроль за ценами и качеством услуг на российских курортах. Об этом 8 апреля сообщили в ведомстве. Об этом: В России усилят контроль за ценами и качеством услуг в отелях

08:53 08.04.2022 По состоянию на 1 апреля на казанских заправках средняя цена на бензин марки АИ-92 опустилась за неделю на 15 копеек и составила 46,1 рубля за литр. Этот же объем дизтоплива теперь стоит 52,4 рубля (-2 копейки). Читайте также: В Татарии подешевели дизельное топливо и бензин

09:26 08.04.2022 В Татарии наибольший рост цен за неделю зафиксирован на капусту (+20,73%). По состоянию на 1 апреля один килограмм белокочанной стоил в республике 97,86 рубля. В лидерах по росту цен оказались также лук репчатый (+18,45%, или 49,12 руб./кг), морковь (+15,17%, или 59,95 руб./кг), свёкла (+12,29%, или 59,37 руб./кг), картофель реализуется по 50,12 рубля за килограмм (+4,98%). Читайте подробнее: В Татарии продолжают расти цены на овощи

09:39 08.04.2022 В Тюменской области прогнозируют снижение стоимости бензина, моторного газа и дизельного топлива. Об этом сообщили ИА «Тюменская линия» в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы. Это может произойти на фоне понижения оптовых цен на рынке нефтепродуктов, которое наблюдается в последние две недели. Читайте также: Тюменские антимонопольщики прогнозируют снижение стоимости топлива

10:16 08.04.2022 Цены в магазине «Дикси». Москва, 8 апреля 2022 года.

10:18 08.04.2022 Цены в магазине «Дикси». Москва, 8 апреля 2022 года.

10:19 08.04.2022 Цены в магазине «Дикси». Москва, 8 апреля 2022 года.

11:36 08.04.2022 Цены на подсолнечное масло в Ростове-на-Дону. Екатерина Булатова © ИА REGNUM

11:55 08.04.2022 В Калуге по сравнению с соседними областными центрами по состоянию на 8 апреля наблюдаются максимальные цены на молоко питьевое пастеризованное, сыры, смеси сухие молочные для детского питания, сосиски, сардельки, конфеты, свёклу и огурцы. Об этом сообщает областной штаб по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары. Цены на гречневую крупу в калужском магазине «Верный!» Читайте подробнее: В калужских магазинах подорожали молочные продукты, сосиски и свёкла 14:18 08.04.2022 Подробности в материале: Тюменским чиновникам повысили лимиты для приобретения автомобилей и техники

14:50 08.04.2022 Цены на картофель в Ростове-на-Дону. Екатерина Булатова © ИА REGNUM

15:09 08.04.2022 Цены в магазине. Москва, 8 апреля 2022 года.

15:46 08.04.2022 Цены в магазине. Москва, 8 апреля 2022 года.

15:47 08.04.2022 Цены в магазине. Москва, 8 апреля 2022 года.

15:53 08.04.2022 Цены на продукты питания в одном из несетевых магазинов в Калининском районе Санкт-Петербурга. Елена Молчанова ИА REGNUM

15:53 08.04.2022 Цены на продукты питания в одном из несетевых магазинов в Калининском районе Санкт-Петербурга. Елена Молчанова ИА REGNUM

19:10 08.04.2022 Потребительские цены в России в марте 2022 года выросли в среднем на 7,61% по сравнению предыдущим месяцем, а рост в годовом выражении ускорился до 16,69% с 9,15% месяцем ранее, сообщает Росстат. Инфляция за I квартал 2022 года, по оценке ведомства, составила 9,95%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 11,54%. Читайте подробнее: Росстат оценил инфляцию в России в марте 2022 года

19:30 08.04.2022 Овощи и фрукты, сахар и соль, крупы и сладости наиболее заметно подорожали среди продуктов питания в России в марте 2022 года, следует из данных Росстата. Читайте также: В Росстате рассказали, какие продукты питания подорожали в марте

22:55 08.04.2022 В продуктовом магазине. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

06:09 09.04.2022 Депутаты гордумы Салехарда выявили очередной рост цен на продовольствие в магазинах столицы Ямала. Об этом сообщает пресс-служба городского парламента. В магазинах «Магнит» на ул. Чубынина и «Звениговский» на ул. Свердлова цена сахара за месяц увеличилась на 50 рублей, муки — на 30 рублей, тушёнки говяжьей — на 116 рублей, сообщил депутат городской думы Роман Арефьев. Об этом: В столице Ямала выявлено повышение цен на муку, сахар и тушёнку

07:05 09.04.2022 Забайкалье. Руководство Черновского овощевода заявило, что на предприятие сигналы о завышенной цене на огурцы не поступали. Отпускная цена килограмма для торговых сетей сейчас составляет 350 рублей, а с 11 апреля читинское предприятие собирается снизить ее до 300 рублей. Далее эту сумму планируют еженедельно уменьшать примерно на 10−15%.

07:47 09.04.2022 В Курганской области за неделю — с 25 марта и 1 апреля — подорожали овощи, сахар, гречневая крупа. Об этом сообщает Свердловскстат. Стоимость репчатого лука за неделю взлетела на 21,6% и составила в среднем 47 рублей. Белокочанная капуста подорожала на 11,8% и стоит 91 рубль; свекла — на 7,4%, 50 рублей; сахар — на 5,4%, 92 рубля; маргарин — на 5,2%, 196 рублей; гречневая крупа — на 4,9%, 134 рубля. Подробности в материале: В Курганской области за неделю резко подорожали капуста и лук

08:02 09.04.2022 По итогам марта 2022 года месячная инфляция составила 7,6%, сообщил Росстат. В годовом выражении, то есть к марту предыдущего года, цены выросли на 16,7%. Показатель выше в последний раз регистрировался в марте 2015 года (16,9%). В феврале годовой уровень инфляции составлял 9,2%. Сильнее, чем в среднем по России, потребительские цены за месяц выросли в Ингушетии (плюс 10,8%) и в Архангельской области, без учета Ненецкого автономного округа (плюс 10,3%). В этих регионах сильно подорожали продукты питания — более чем на 15%. Ниже среднего показателя выросли цены в Москве — на 7,2% по отношению к февралю. Цитата канала «Экономика».

09:16 09.04.2022 Цены в магазинах. Севастополь. Оксана Хмурова © ИА REGNUM.

11:45 09.04.2022 Мониторинг цен на продовольствие и товары первой необходимости в Калмыкии выявил резкий рост цен на питьевую воду, молоко и сахар. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве. Подробности в материале: В Калмыкии зафиксировали резкий рост цен на питьевую воду, молоко и сахар

11:50 09.04.2022 Депутаты забайкальского парламента проконтролируют стоимость школьного питания. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба правительства Забайкалья со ссылкой на слова спикера, члена президиума регионального политического совета партии «Единая Россия» Кон Ен Хвы. «Все мы понимаем, что школьное питание — это залог здоровья подрастающего поколения. Учитывая, что на учебе дети проводят большую часть своего времени, горячее питание является одним из важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному освоению программы. Сейчас сумма на школьное питание ребенка составляет 86,45 рублей. Конечно, в связи с удорожанием продуктов в эту стоимость становится сложно вписаться. Тем не менее мы будем предпринимать всё возможное, чтобы держать цены на одном уровне, либо внесем определенные инициативы для урегулирования этих процессов», — отметил Кон Ен Хва. Подробности в материале: В Забайкалье проконтролируют стоимость школьного питания

14:27 09.04.2022 Овощи. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM.

17:59 09.04.2022 Пресс-релиз продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), согласно которому мировые цены на продовольствие в марте 2022 года достигли рекорда 1990 года — момента начала контроля средних значений индекса продовольственных цен (ИПЦФ), вызвал бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 9 апреля в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: «Война богатых против бедных» — цены на продовольствие в мире бьют рекорды

05:20 10.04.2022 В большинстве крупных магазинов Тюмени капуста за неделю подешевела на 23 рубля. Подробности в материале: В тюменских магазинах подешевела капуста

07:07 10.04.2022 Цены в магазинах. Севастополь. Оксана Хмурова © ИА REGNUM.

08:28 10.04.2022 В Алтайском крае продолжает дорожать сливочное масло: если 4 февраля его средняя стоимость составляла 667 рублей за килограмм, то на 1 апреля этот показатель вырос до 688 рублей, говорится в сообщении Алтайкрайстата. При этом самая высокая цена отмечена в Бийске — 720 рублей, а самая низкая — в Барнауле, где стоимость килограмма сливочного масла составляет 673 рубля. В феврале самое дорогое масло лежало на прилавках Рубцовска — 653 рубля, а самое дешевое можно было найти также в Барнауле — 623 рубля за килограмм.⠀ Алтайские производители ранее объяснили такой стремительный рост цен подорожанием сырья и упаковки. Так, стоимость гофротары для упаковки масла за 2021 год выросла на 46,8%.

08:29 10.04.2022 Ранее жители Барнаула пожаловались на резкое подорожание сливочного масла в торговых сетях. Так, житель Барнаула Андрей показал цены в супермаркете «Мария-Ра» на улице Панфиловцев, 22. Судя по кадрам, сливочное масло там стоит от 179 до 233 рублей, пишет «Толк».

09:29 10.04.2022 Из-за укрепления курса рубля цены на ряд товаров начали снижаться, но пока только в сравнении с ценами на начало марта, рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Об этом: Экономист рассказал о снижении цен из-за укрепления рубля

09:58 10.04.2022 Спрос на айфоны упал вдвое в магазинах оригинальной техники Apple в Чите, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 10 апреля представитель магазина. «Люди не тратят лишний раз деньги сейчас, а айфоны — это не товар первой необходимости. Спрос упал в два раза, подобное было в карантин», — рассказал собеседник. Он добавил, что цены на айфоны начинают стабилизироваться и становятся более адекватными.

13:20 10.04.2022 Тележка с продуктами. Дарья Драй © ИА REGNUM.

13:25 10.04.2022 Капуста по цене стремительно догоняет курятину. Следующая на очереди — свинина. Где приобрести фьючи? Цитата телеграм-канала доктора экономический наук Никиты Кричевского.

13:29 10.04.2022 «Необходимо увеличить в России выпуск и поставку на внутренний рынок качественных, доступных по цене продуктов питания», — заявил 5 апреля на совещании по развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплексовпрезидент РФ Владимир Путин. Эксперты ЭИСИ оценили, как продовольственная безопасность в новой экономической реальности обеспечивается в регионах губернаторов новой волны. Подробности в материале: Как губернаторы обеспечивают продовольственную безопасность в регионах РФ

14:43 10.04.2022 Фрукты. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM.

05:32 11.04.2022 Наладить выпуск «социального» хлеба без торговой надбавки поручил минпромторгу и главам муниципальных образовании губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Об этом: В Хабаровском крае будут продавать «социальный» хлеб

06:51 11.04.2022 На Сахалине за март существенно поднялись цены на бананы и стиральный порошок. Дешевле стали огурцы (-6,4%), помидоры (-4,3%) и неразделанная мороженая рыба (-4,1%). Об этом: На Сахалине подскочили цены на бананы и стиральный порошок

06:59 11.04.2022 Из-за антироссийских санкций продукты в Европе сильно подорожали. В частности, гречка в Германии стоит около 400 рублей, а в Испании почти 600 рублей. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

07:20 11.04.2022 Забайкалье. Пять предпринимателей Ононского района подключились к меморандуму о сдерживании цен на продукты. «Это инициатива самих бизнесменов. Меморандум об установлении торговой наценки не выше 15% к оптово-отпускной цене поставщика в Ононском районе распространяется на молоко, подсолнечное масло, сахар-песок, пшеничную муку, рис, гречневую крупу, макароны, соль и хлеб. Соглашение подписали предприниматели Манукян, Тухтаров, Багдасарян, Батурова и Мечайкина», — рассказал начальник отдела развития потребительского рынка минэкономразвития Забайкалья Денис Осипов.

08:55 11.04.2022 В Ульяновской области выделят 19,2 млн рублей хлебопекарным предприятиям на компенсацию затрат при сохранении цены на продукцию. Читайте также: Ульяновские хлебопекари получат из бюджета более 19 млн рублей

09:37 11.04.2022 В Новосибирской области предпосылок для пустых полок в магазинах нет. Об этом сегодня, 11 апреля, заявил губернатор Андрей Травников. Читайте также: Новосибирский губернатор сообщил о запасах продуктов питания в магазинах 09:50 11.04.2022 В начале апреля на рознично-продовольственном рынке Татарии стабилизировался спрос. По сравнению с мартом ажиотажная потребность в сахаре и соли упала в 3,5 раза, спрос на муку и рис снизился в 3 раза, на растительное масло — в 2,8 раза, сообщил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов. Читайте подробнее: В Татарии заявили о падении ажиотажного спроса на продукты питания 09:56 11.04.2022 В Новосибирской области число магазинов, в которых проводится мониторинг цен, увеличено ещё на 107 объектов. Об этом сообщило региональное правительство. Об этом: Число новосибирских магазинов для отслеживания цен увеличено до 300

10:11 11.04.2022 Молочные продукты. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM.

10:29 11.04.2022 Цены на зарубежные строительные и отделочные материалы для офисов повысились до 49%. Рост произошёл в феврале-марте, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты Rridex. Это произошло из-за санкций и нарушения логистики. Девелоперы вынуждены замораживать некоторые проекты.

12:24 11.04.2022 Капуста по цене 91 рубль за кг в Ростове-на-Дону. Екатерина Булатова © ИА REGNUM.

12:32 11.04.2022 В Карачаево-Черкесии должны измениться в сторону уменьшения ценники в ряде магазинов. Власти республики договорились с представителями бизнеса о снижении цен на социально значимые товары, сообщили 11 апреля в пресс-службе главы и правительства региона. Подробности в материале: Власти Карачаево-Черкесии договорились с бизнесом о сдерживании цен

12:42 11.04.2022 Девелоперы столкнулись с резким подорожанием строительства. Разрыв логистических цепочек и отношений с западными поставщиками из-за военного конфликта на Украине серьезно сказался на офисном рынке. За два месяца стоимость строительных и отделочных материалов в сегменте увеличилась на 30−49%. Такой рост цен вынуждает девелоперов замораживать часть проектов. Это, по прогнозам консультантов, приведет к двукратному сокращению объема ввода новых бизнес-центров. Цитата канала kommersant.

13:15 11.04.2022 В магазине. Наталья Стрельцoва © ИА REGNUM.

13:29 11.04.2022 В России могут появиться объективные трудности с поставками лекарственных препаратов. Об этом в ходе совещания с членами правительства РФ заявил премьер-министр Михаил Мишустин. «Начнем с важной темы — лекарственного обеспечения. Из-за внешнего давления и нарушения логистических цепочек могут возникнуть объективные трудности с поставками лекарств», — сказал Мишустин. Читайте подробнее: Мишустин допустил появление «объективных трудностей» с лекарствами

14:47 11.04.2022 Цена на бумагу для офиса. Анна Рыжкова © ИА REGNUM.

14:58 11.04.2022 Цены на хлеб в московском магазине. Апрель 2022 года

15:04 11.04.2022 В связи с многочисленными обращениями граждан ФАС России провела проверки на рынке сахара. Ведомство выявило факты нарушений антимонопольного законодательства как у производителей, так и у посредников и торговых сетей. Антимонопольные дела возбуждены в 6 регионах — в Архангельской, Воронежской, Кемеровской областях, республиках Татария и Хакасия, а также в Краснодарском крае. Кроме того, по результатам рассмотрения материалов выездной проверки возбуждено дело в отношении крупнейшего производителя сахара по факту координации торговых сетей по установлению розничных цен на сахар. Для недопущения нарушений антимонопольного законодательства служба применяет меры превентивного характера — предостережения. Практика выдачи предостережений носит точечный характер — они, в частности, выдаются в адрес должностных лиц, высказывания которых могут оказывать негативное влияние на рынок. Подобные заявления могут быть восприняты другими предпринимателями как руководство к действию и в конечном итоге привести к росту цен на товары и услуги даже при отсутствии экономически обоснованных причин.

15:06 11.04.2022 За период с начала марта по настоящий момент ФАС России выдала ряд предостережений должностным лицам на рынках туристических услуг, кондитерских изделий, а также бытовой техники. Все они публично прогнозировали повышение стоимости товаров и услуг, сообщило ведомство. На рынке электроники и бытовой техники после вмешательства ФАС России ряд торговых сетей зафиксировал цены на отдельные позиции товаров на уровне начала февраля 2022 года. На рынке детских товаров сеть «Детский мир» зафиксировала стоимость отдельных позиций одежды и обуви на уровне января 2022 года, а также снизила в среднем на 16% наценки на отдельные товары в категориях «детское питание», «кормление и уход», «подгузники и гигиена».

15:07 11.04.2022 Цены в московском магазине. Апрель 2022 года

15:07 11.04.2022 ФАС России напоминает, что вне зависимости от рыночной ситуации предприниматели должны придерживаться ответственного, социально ориентированного рыночного поведения. Недопустимо создание искусственного дефицита продукции с целью поддержания ажиотажного спроса и завышения цен. Граждане могут сообщать о росте цен на социально значимые товары на горячую линию ФАС России либо на аналогичные горячие линии на сайтах территориальных органов службы. По результатам анализа поступающей от граждан информации с начала марта текущего года территориальные управления выдали уже 81 предостережение, 15 предупреждений, возбудили 7 дел о нарушении антимонопольного законодательства.

15:08 11.04.2022 Цены в московском магазине. Апрель 2022 года

15:10 11.04.2022 Цены в московском магазине. Апрель 2022 года

16:29 11.04.2022 По данным Росстата, в марте среди услуг туризма и отдыха подорожали: путевки на отдых в Турцию — в 1,7 раза, Египет — на 47,4%, ОАЭ — на 39,3%, санатории — на 1,4%, дома отдыха, пансионаты и экскурсионные туры по России — на 1,2%, автобусные экскурсии — на 1,1%. Цены на проживание в гостиницах 2* снизились на 0,5%, билеты в кинотеатры — на 0,8%. Плата за пользование потребительским кредитом увеличилась в 1,5 раза.

16:30 11.04.2022 Среди услуг пассажирского транспорта в марте увеличились тарифы: на проезд в различных вагонах в поездах дальнего следования — от 1,7% до 10,1%, авиаперелет экономическим классом — на 7,2%, проезд в троллейбусе и междугородном автобусе — на 1,0%, городском автобусе — на 0,7%, маршрутном такси — на 0,6%. Одновременно снизились цены на проезд в такси — на 1,0%, сообщает Росстат.

16:30 11.04.2022 По данным Росстата, в марте из прочих наблюдаемых услуг выросли цены: на ксерокопирование документа — на 30,5%, услуги фотоателье — на 15,6%, ремонт жилищ — на 8,9%, годовую стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) — на 14,1%, прививку животного — на 6,3%, лечение кариеса — на 5,7%, изготовление съемного протеза — на 5,5%, выполнение обойных работ — на 5,2%, замену элементов питания в наручных часах — на 4,7%, изготовление гроба — на 4,5%, удаление зуба под местным обезболиванием — на 4,3%, клинический осмотр животного — на 4,1%.

16:31 11.04.2022 Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи снизилась на 0,9%, тарифы на услуги междугородной телефонной связи и обращение с твердыми коммунальными отходами — на 0,2% и 0,1% соответственно.

16:32 11.04.2022 В марте из непродовольственных товаров более всего выросли цены на электротовары и другие бытовые приборы: машины стиральные автоматические — на 46,3%, холодильники — на 35,0%, плиты бытовые — на 27,5%, миксеры, блендеры — на 27,3%, машины швейные — на 26,6%, электропылесосы напольные — на 26,2%, печи микроволновые — на 26,0%, электроутюги — на 25,4%, электрочайники — на 21,4%.

16:32 11.04.2022 Среди телерадиотоваров и персональных компьютеров увеличились цены: на флеш-накопители USB — на 36,8%, мониторы для настольного компьютера — на 36,6%, моноблоки — на 24,8%, телевизоры — на 22,9%, ноутбуки — на 21,6%.

16:32 11.04.2022 В марте лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), стали дороже на 15,3%, в том числе канефрон Н — на 25,6%, мидокалм — на 20,8%, корвалол — на 20,3%, троксерутин, афобазол, синупрет, магне В6, левомеколь, мирамистин — на 17,1−19,1%, метамизол натрия, комбинированные анальгетики, алмагель, поливитамины, эссенциале форте Н, нимесулид, активированный уголь, таурин, метилурацил, аципол — на 15,0−16,6%.

16:33 11.04.2022 Цены на лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем повысились на 4,9%. При этом выросли цены: на фосфоглив — на 9,3%, ацетилцистеин (АЦЦ) — на 7,8%, супрастин, ксарелто — на 7,6%, панкреатин — на 7,4%, перекись водорода — на 6,9%, аскорбиновую кислоту — на 6,8%, бисопролол, дротаверин — на 6,4%, глицин — на 6,3%, винпоцетин, омепразол, амоксициллин с клавулановой кислотой, гриппферон — на 4,7−5,4%.

16:33 11.04.2022 Рубль. Дарья Антонова © ИА REGNUM

16:33 11.04.2022 Среди медицинских товаров и перевязочных материалов в марте подорожали: аппараты для измерения артериального давления — на 13,0%, бинты — на 12,7%, шприцы одноразовые — на 10,8%, термометры медицинские электронные — на 9,4%, корригирующие очки, вата отечественная — на 9,0%, термометры медицинские безртутные (галинстановые) — на 6,5%.

16:33 11.04.2022 Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, увеличились цены: на прокладки гигиенические — на 19,3%, подгузники детские — на 17,5%, порошки стиральные — на 16,4%, мыло хозяйственное — на 13,1%, пасты зубные — на 12,6%, бумагу туалетную — на 12,5%, мыло туалетное — на 11,4%, спички — на 10,4%, пеленки для новорожденных — на 10,2%, дезинфицирующие средства для поверхностей, щетки зубные — на 9,7%, бумажные столовые салфетки — на 9,1%, сухие корма для домашних животных — на 8,4%, мыло туалетное жидкое — на 8,2%, салфетки влажные — на 8,0%, антисептики для рук — на 4,0%, санитарно-гигиенические маски — на 1,0%.

16:34 11.04.2022 В марте газовое моторное топливо подешевело на 10,0%, дизельное топливо — на 0,5%, бензин автомобильный — на 0,1%.

16:34 11.04.2022 В марте цены на строительные материалы в среднем выросли на 10,0%, в том числе на линолеум — на 21,8%, ламинат — на 18,7%, краски масляные — на 16,5%, мойки из нержавеющей стали — на 15,5%, плитку керамическую, облицовочную для внутренних работ — на 10,3%, рубероид — на 9,9%, кирпич красный — на 9,2%.

16:35 11.04.2022 По данным Росстата, среди прочих непродовольственных товаров в марте подорожали: ювелирные изделия — на 36,4%, фотоаппараты — на 33,7%, новые легковые автомобили иностранных марок — на 29,2%, телефонные аппараты стационарные, триммеры, новые легковые автомобили отечественные, шины для легкового автомобиля, дрели электрические — на 24,2−27,4%, велосипеды, мотоциклы, наушники беспроводные, коньки роликовые — на 17,3−21,6%, смартфоны, матрасы, кроссовки для взрослых, туалетная вода, лопаты садовые, нитки швейные — на 13,6−16,4%, легковые автомобили импортные подержанные, коляски для новорожденных, ткани хлопчатобумажные, шампуни, пена для бритья, бумажные носовые платки — на 12,0−13,2%.

17:54 11.04.2022 В магазине. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

19:39 11.04.2022 Деньги. Иван Шилов © ИА REGNUM

20:44 11.04.2022 Покупатель. Иван Шилов © ИА REGNUM

22:07 11.04.2022 Покупатели изучают чек. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

03:24 12.04.2022 В Новосибирской области цены на потребительском рынке в марте 2022 года по сравнению с февралём выросли на 7,4%, в том числе на продовольственные товары — на 7,5%. Об этом сообщил Новосибирскстат. «Значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удорожание плодоовощной продукции», — уточнил региональный орган статистики. Об этом: Новосибирскстат рассказал, как изменились цены на продукты питания за месяц 03:51 12.04.2022 В Новосибирской области цены на непродовольственные товары в марте текущего года по сравнению с февралём выросли на 10,7%. Такие данные приводит Новосибирскстат. Об этом: В Новосибирской области изменились цены на непродовольственные товары 05:33 12.04.2022 Руководитель управления ФАС России по Тюменской области Игорь Веретенников назвал причины роста цен на сахар в регионе. Читайте также: Глава тюменского УФАС назвал причины подорожания сахара

07:20 12.04.2022 Сахар в одном из магазинов Петербурга. Елена Молчанова ИА REGNUM

08:07 12.04.2022 В Новосибирской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в марте 2022 года составила 6034,37 руб. По сравнению с февралём она выросла на 7,9%, с начала года — на 12,5%. Об этом сообщил Новосибирскстат. Читайте подробнее: В Новосибирской области минимальный продуктовый набор подорожал на 12,5%

08:53 12.04.2022 Период повышенного спроса на продукты длительного хранения заканчивается, объемы продаж существенно снижаются в Самарской области. Об этом сообщил министр промышленности и торговли региона Андрей Шамин на заседании оперативного штаба по повышению устойчивого развития экономики области. «Продажи сахара по сравнению с предыдущей неделей упали на 3%, макарон — на 26%, риса — на 30%, муки — на 37%, растительного масла — на 38%, соли — на 88%», — приводит пресс-служба его слова. Подробности в материале: В Самарской области сообщили о снижении ажиотажного спроса на продукты

11:36 12.04.2022 Снижение ажиотажного спроса на отдельные виды продовольствия фиксируют в Республике Крым, об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе правительства региона. Об этом: В Крыму снизился ажиотажный спрос на сахар и гречку

15:06 12.04.2022 В Алтайкрайстате рассказали, какие продукты подорожали в апреле больше всего. Значительно поднялись в цене мясо, детское питание, сахар, кондитерские изделия, а также овощи и фрукты. Продолжают расти цены на крупы и макароны. Также рост цен наблюдается среди молочных продуктов, смесей для детского питания, кондитерских изделий, круп, макаронных изделий, овощей и фруктов. Стоимость на данные продукты поднялась в среднем на несколько десятков рублей.

16:29 12.04.2022 Индексы цен на отдельные группы и виды непродовольственных товаров (в процентах). Фото: rosstat.gov.ru

21:30 12.04.2022 Вологодский молочный комбинат, повысивший отпускную цену на свою продукцию, получил от УФАС предостережение, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства. Подробности в материале: УФАС предостерегло Вологодский молочный комбинат от повышения цен

22:04 12.04.2022 Индексы цен и тарифов на отдельные группы и виды услуг. Фото: rosstat.gov.ru

07:19 13.04.2022 Продукты

07:44 13.04.2022 В Томской области за месяц (в марте 2022 года по отношению к февралю 2022 года) продовольственные товары подорожали в среднем на 6,3% (в марте 2021 года — на 0,9%). Об этом сообщили в Томскстате. Значительнее всего подорожали репчатый лук (на 57,5%), сахар-песок (на 51,6%), свежие помидоры (на 48,5%). Читайте также: Лук, сахар и хлеб значительно подорожали в Томской области 08:14 13.04.2022 В Томской области за месяц (в марте 2022 года по отношению к февралю) цены на непродовольственные товары увеличились в среднем на 12,2% (в марте 2021 года — на 0,7%). Об этом ИА REGNUM сообщили в Томскстате. Читайте подробнее: Смартфоны и автомобили взлетели в цене в Томской области 08:41 13.04.2022 Поучаствовать в наведении порядка после жалоб граждан на завышения цен на лекарства в Самарской области призвал сотрудников областного Росздравнадзора глава региона Дмитрий Азаров. Об этом он сообщил на заседании оперативного штаба в правительстве области. На заседании руководитель Росздравнадзора по Самарской области Антон Еремеев сообщил, что за минувший месяц в это ведомство не поступало ни одного сообщения о завышении цен на лекарственные препараты в регионе. Азаров посоветовал ему самому сходить в аптеки и посмотреть цены. Об этом: Глава Самарской области раскритиковал работу регионального Росздравнадзора 08:52 13.04.2022 В Якутии перестали фиксировать факты необоснованного роста цен. Об этом заявил 13 апреля глава республики Айсен Николаев. Читайте также: Глава Якутии заявил о стабилизации цен и создании запасов продовольствия 09:08 13.04.2022 В Томской области за месяц (с февраля по март 2022 года) цены на лекарства выросли в среднем на 9,1%. Об этом сообщили в Томскстате. Читайте также: Лекарства взлетели в цене в Томской области

09:29 13.04.2022 Аптека. Алексей Яковлев © ИА REGNUM

10:20 13.04.2022 Цены на медикаменты в Омской области с января по март 2022 года выросли в среднем на 7,5%. Читайте также: В Омской области лекарства подорожали на 7,5%

11:00 13.04.2022 На потребительском рынке Омской области в марте 2022 года зарегистрировано повышение среднего уровня цен на 7,6%, сообщает Омскстат.

11:01 13.04.2022 На Камчатке прокуратура выявила завышения предельно допустимых надбавок к ценам на продукты питания. Подробности в материале: Читайте также: На Камчатке прокуратура выявила завышенные цены на хлеб и молоко

11:31 13.04.2022 В Омской области в марте 2022 года цены на продовольственные товары выросли в среднем на 6,8%. Подробности в материале: Хлеб, сахар и молоко взлетели в цене в Омской области 11:32 13.04.2022 Продукты питания в Якутии продолжают расти в цене. По данным государственного комитета по ценовой политике республики, за четыре дня подорожали шесть позиций товаров до 6%. Подробности в материале: В Якутии за четыре дня подорожали сахар, чай, свинина и подсолнечное масло

12:23 13.04.2022 В продовольственном магазине

13:15 13.04.2022 Средний уровень цен и тарифов в сфере услуг в марте в Омской области повысился на 5,6% — Омскстат.

13:32 13.04.2022 В Омской области в марте 2022 года непродовольственные товары в среднем подорожали на 9,9%. Об этом сообщили 13 апреля в Омскстате. Читайте также: Легковые автомобили значительно подорожали в Омской области

14:02 13.04.2022 В Оренбургской области за месяц (с февраля по март 2022 года) продовольственные товары подорожали на 8,86%, непродовольственные — на 15,81%, услуги — на 2,03%. Об этом сообщает Оренбургстат.

14:36 13.04.2022 В Новосибирской области в марте 2022 года по сравнению с февралем 2022 года потребительские цены на газовое моторное топливо снизились на 5,3%, на дизельное топливо — на 1,5%, на автомобильный бензин марок АИ-92 и АИ-95 — на 0,1%. Об этом 13 апреля сообщает Новосибирскстат.

15:23 13.04.2022 Яйца

16:17 13.04.2022 Дефицита продовольственных товаров в Башкирии нет. Об этом 13 апреля сообщил министр торговли и услуг республики Алексей Гусев на заседании оперативного штаба по обеспечению социально-экономического развития региона. Министр торговли и услуг республики Алексей Гусев сообщил, что сотрудники ведомства каждый день ведут мониторинг основных групп социально значимых товаров. Он также отметил, что выстраивание новых логистических цепочек и снижение валютных курсов позволяют стабилизировать цены, включая цены на продукты «борщевого набора», дефицита продукции в регионе нет.

16:55 13.04.2022 Продуктовая корзина в России

18:29 13.04.2022 Главный фактор, который влияет на рост цен в России, заключается в разрыве логистических цепочек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявил экономист Сергей Хестанов. По мнению эксперта, старые маршруты поставок разрушены. При этом новые ещё не созданы. Это неизбежно ведет к ускорению инфляции. Читайте подробнее: Экономист назвал главную причину роста цен в России

18:42 13.04.2022 Предсказать, какой уровень инфляции будет в России по итогам 2022 года, на данный момент невозможно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявил экономист Сергей Хестанов. Эксперт признал, что прогноз главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина, согласно которому рост цен в годовом выражении в России может достичь 20%, кажется рациональным и оправданным. Однако на деле показатель инфляции может быть как выше, так и ниже этой отметки. Об этом: Хестанов не исключил, что инфляция в России окажется ниже прогнозируемой

19:13 13.04.2022 Потребительские цены в России за период со 2 по 8 апреля выросли в среднем на 0,66% после роста на 0,99% в предыдущую неделю, сообщает Росстат. Подробности в материале: Недельная инфляция в России замедлилась до 0,7%

19:26 13.04.2022 Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 1 по 8 апреля снизилась на четыре копейки и составила 50,79 рубля, снижение цены наблюдается уже пятую неделю подряд. Соответствующие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

19:34 13.04.2022 Инфляция в России по состоянию на 8 апреля ускорилась до 17,49% в годовом выражении с 16,70% неделей ранее, сообщает Минэкономразвития. Читайте также: Минэкономразвития: годовая инфляция в России ускорилась до 17,5%

20:47 13.04.2022 Фруктово-овощной отдел в супермаркете. Дарья Антонова © ИА REGNUM

22:57 13.04.2022 В продуктовом магазине

02:52 14.04.2022 В сегодняшних условиях именно от регионов будет главным образом зависеть эффективность социальной политики. Федеральный центр даёт это понять весьма прозрачно. Подробности в материале: Как поддержать граждан в условиях санкций — опыт регионов России 02:55 14.04.2022 Заявление первого вице-премьера Андрея Белоусова о том, что в розничной торговле началось восстановление запасов по основным группам товаров, включая сахар, запасы которого «составляют уже более двух недель», спровоцировало дискуссию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 13 апреля в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: Запасы продуктов в РФ восстановлены — Сеть: «А теперь восстановите ценники»

06:03 14.04.2022 В Новосибирской области в марте 2022 года по сравнению с февралём снизились потребительские цены на газовое моторное топливо, дизтопливо и на некоторые марки бензина. Об этом сообщил Новосибирскстат. Читайте также: На новосибирских АЗС заметно подешевели газ и дизельное топливо

07:18 14.04.2022 Количество квартир, предлагаемых в длительную аренду в трех крупнейших городах Сибири — Новосибирске, Красноярске и Омске, увеличилось за последний месяц на 20−30%. При этом спрос арендаторов в марте снизился, отмечают участники рынка. Тем не менее цены на съемное жилье продолжают держаться на прежнем уровне, а кое-где и повышаются. Эксперты считают, что снижение спроса — временное явление, а ставки в ближайшей перспективе еще могут немного вырасти, учитывая, что арендовать жилье стало выгоднее, чем платить ипотеку. Цитата канала kommersant.ru.

07:22 14.04.2022 СМИ сообщили о подорожании пластиковых изделий и полимерных стройматериалов. В марте стоимость этих товаров выросла на 10%, а в отдельных сегментах до 50%. Причина — рост реальных затрат на обслуживание импортного оборудования и закупку иностранного сырья. По информации газеты «Коммерсантъ», наиболее существенно выросли цены на сложные виды полимерных труб, сложные строительные и теплоизоляционные материалы. В то же время стоимость простых полимерных труб для ЖКХ и газификации осталась на уровне февраля.

07:26 14.04.2022 Цены на пластиковые изделия и полимерные стройматериалы в марте в России выросли на 10 процентов, а в отдельных сегментах до 50 процентов — «Коммерсантъ».

07:51 14.04.2022 Алтайский край. Варёная сгущёнка в «Марии Ра» (одна из крупнейших торговых сетей региона) за десять дней подорожала на 46 рублей — со 100 до 146 рублей за банку.

07:51 14.04.2022 Алтайский край. Гречка 25 февраля стоила 100,56 рубля за кг. 1 апреля то же количество продавали в среднем за 115,26 рубля. Рост — более 14%.

07:52 14.04.2022 Продовольственный магазин. Дарья Антонова © ИА REGNUM.

07:52 14.04.2022 Алтайский край. Подсолнечное масло 25 февраля стоило 123,17 рубля за литр. 1 апреля то же количество продавали в среднем за 135,76 рубля. Рост — более 10%.

07:53 14.04.2022 Алтайский край. Лук репчатый 25 февраля стоил 26,55 рубля за кг. 1 апреля то же количество в среднем продавали за 48,78 рубля. Рост — более 83%.

07:53 14.04.2022 Алтайский край. Яйца куриные 25 февраля стоили 74,66 рубля за десяток. 1 апреля то же количество в среднем продавали за 79,05 рубля. Рост — почти 6%.

08:48 14.04.2022 Продовольственный магазин. Дарья Антонова © ИА REGNUM.

08:48 14.04.2022 Алтайский край. Рис шлифованный 25 февраля стоил 81,47 рубля за кг. 1 апреля то же количество в среднем продавали за 95,99 рубля. Рост — почти 18%.

09:08 14.04.2022 ВТБ снизил минимальные ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на 5,5 пункта, до 16,9%.

09:16 14.04.2022 В середине марта депутат Алтайского краевого законодательного собрания и директор компании «Брюкке» (производит мясо, колбасы и «молочку») Пётр Боос обвинил ретейлеров в том, что они намеренно и необоснованно завышают цены. Руководитель признал, что себестоимость продукции придётся повысить из-за санкций. Но ретейлеры почему-то решили заранее «задрать» ценники и по-быстрому заработать. Боос даже привёл конкретный пример: в «Брюкке» к середине марта ни на копейку не подняли стоимость своей продукции. Но «одна из ведущих сетей» стала продавать некоторые товары в два раза дороже.

09:28 14.04.2022 Депутаты Заксобрания Приангарья обратились в ФАС из-за роста цен на авиационное топливо перед пожароопасным сезоном. Как сообщил глава минлеса региона Владимир Читоркин, поступила информация, что один из подрядчиков, с которым заключено два контракта на выполнение авиационных работ (32% от всех запланированных летных часов), просит увеличить стоимость летного часа в связи с повышением цен на авиационное топливо и на авиационное масло. Читайте также: В Приангарье перед пожароопасным сезоном вздорожало авиационное топливо

09:40 14.04.2022 Алтайский край. У торговых сетей есть все возможности, чтобы не «задирать» цены на самые важные продукты. Об этом amic. ru рассказывал руководитель птицефабрики «Комсомольская» Станислав Савкин. По словам эксперта, ретейл уже давно не пытается выжать последнюю копейку с каждого продукта, который выставляет на витрину. Мол, всегда есть возможность поддержать стоимость важных продуктов на приемлемом уровне, а недополученную прибыль компенсировать чем-нибудь другим.

09:48 14.04.2022 Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме, назвал предпринимателей, которые наживаются на непростой экономической ситуации, жуликами. По его словам, сейчас ажиотажный спрос на товары первой необходимости практически угас. А значит, серьёзных причин задирать цены нет. Тех, кто продолжит устраивать ценовой беспредел, премьер пообещал жёстко наказывать.

09:49 14.04.2022 Посетители в магазине одежды. Дарья Драй © ИА REGNUM.

09:54 14.04.2022 В марте 2022 года граждане России потратили на лекарства 134 млрд рублей, сообщает 14 апреля Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Об этом: В России резко вырос спрос на лекарства

10:09 14.04.2022 Мнение о ценах из соцсетей: «Доллар вырос — типа выросли цены, но сейчас доллар-то упал, а цены почему не падают? Цена на сахар вообще необоснованно задрана — продают старые запасы, которые не зависели ни от санкций, ни от курса доллара. Причем наценка производителя прямо реально копеечная, а торговых сетей — громадная? Почему проверяющие службы этого не видят, непонятно».

11:27 14.04.2022 Отдел с алкогольной продукцией в магазине. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM.

12:05 14.04.2022 Свекла столовая больше всего подорожала за неделю в Башкирии. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба Башстата. Данные выборочного мониторинга потребительских цен на некоторые товары ведомство привело по состоянию на 8 апреля текущего года. Так, средняя цена на свеклу столовую составила 62,19 рубля за один кг. Это на 14,1% больше, чем неделей ранее. Читайте также: В Башкирии за неделю свекла подорожала на 14,1%

12:22 14.04.2022 Питер Артсен. Запасливая кухня.

12:40 14.04.2022 В России цены на продукцию черной и цветной металлургии заметно снизились и стали сбалансированными, заявил 14 апреля замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Подробности в материале: Минпромторг отметил снижение цен на металлопродукцию в России

15:25 14.04.2022 Руководитель платформы М16. ТЕХ Сергей Павлюченко отмечает, что сектор производства мяса пережил март достойно, цены на мясо показали обнадеживающе успокаивающую стабильность и приемлемый рост. «В марте производство мяса и субпродуктов в России немного снизилось относительно февраля 2022 года. При этом разные виды мяса показали разную динамику. Выросло производство говядины и баранины, снизилось производство свинины и мяса птицы. Годовая динамика была аналогичной, за исключением баранины. Снижение производства свинины было обусловлено сокращением производства свиней на убой в результате вспышек АЧС и в результате проведения профилактических мероприятий на ряде крупных свинокомплексов, запланированных на период поста. В этот период традиционно спрос на свинину несколько спадает. Но в этом году в результате влияния внешних факторов и инфляции спрос на свинину в марте был достаточно высоким, что при снижении предложения повлекло рост цен», — пояснил Павлюченко.

15:26 14.04.2022 По его словам, в марте цены на мясо в основном росли, следуя общей тенденции. Значительное влияние оказали стремительный рост курса доллара в первой половине марта, усилившаяся инфляция в России и в мире, рост стоимости и недостаток кормов и добавок. Сдерживающее влияние оказали рост объемов производства, незначительное снижение стоимости бензина и снижение покупательной способности населения, которое в большинстве своем живет в режиме экономии. В настоящее время ситуация стабилизировалась, и если не произойдет масштабных потрясений, цены должны начать снижаться.

16:15 14.04.2022 В Саратовской области за неделю наибольший рост цен фиксируется на свёкла столовую. Овощ подорожал на 13,73% и стоит уже 61,05 рублей за килограмм. Также подорожали лук репчатый (+11,61%, или 49,84 руб./кг), капуста (+6,44%, или 96,98 руб./кг), морковь (+5,22%, или 67,75 руб./кг). Об этом: За неделю в Саратовской области взлетели цены на свёклу

16:22 14.04.2022 В Пензенской области цены на продовольственные товары в марте по сравнению с февралём в среднем выросли на 6,84%, на непродовольственные товары — на 13,81%. Подробности в материале: В Пензенской области за месяц лук подорожал на 79%

16:46 14.04.2022 Продуктовый магазин. Дарья Антонова © ИА REGNUM

18:40 14.04.2022 Аналитики не ожидают резких скачков цен на рынке аренды жилья в РФ. Однако март показал, что тарифы на съемные квартиры снижаются практически во всех крупных городах. По словам экспертов, всё зависит от ситуации рынке труда.

19:55 14.04.2022 А вот стоимость квадратного метра жилья в Москве за первый квартал 2022 года выросла в среднем на 7,5%.

21:06 14.04.2022 Дачное садоводство подорожало в 1,5−2 раза, подсчитали журналисты «МК». Например, цены на садовые арки и опоры выросли в 2−5 раз.

22:01 14.04.2022 «Картошка на рынке стала дороже, чем в магазине», — жалуются москвичи. Так, если еще месяц назад килограмм молодого картофеля можно было на рынке купить за 70 рублей, то теперь цены на картофель старого урожая начинаются от 60 рублей.

04:21 15.04.2022 Обеспечить Новосибирскую область высоким урожаем необходимых видов овощей собственного производства помогают уникальные технологии, разработанные селекционерами. Об этом заявили в правительстве региона. Читайте также: В Новосибирской области начали «клонировать» картофель

04:29 15.04.2022 Для повышения самообеспеченности Новосибирской области овощами сейчас разрабатываются новые механизмы господдержки. В частности, со следующего года планируется запустить программу специальной господдержки в сфере овощеводства и хранения произведенной продукции. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко. Подробности в материале: Самообеспеченность Новосибирской области овощами составляет более 50%

04:36 15.04.2022 В Южно-Сахалинске образовался дефицит куриных яиц — в свободной продаже они есть в супермаркетах, но по цене выше 120−150 рублей за десяток. В магазинах местной птицефабрики продаются дешевле, но быстро заканчиваются. Об этом: Жители Сахалина выстаивают трёхчасовые очереди за яйцами

07:17 15.04.2022 Куриные яйца. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

07:56 15.04.2022 По данным Росстата, за период со 2 по 8 апреля 2022 г. выросли цены: на маргарин — на 3,1%, чай черный — на 2,2%, шоколадные конфеты — на 2,1%, печенье — на 1,9%, макаронные изделия — на 1,8%, мясо кур, колбасы вареные, крупу гречневую, соль— на 1,6%, сметану — на 1,5%, консервы мясные для детского питания — на 1,4%, вермишель, консервы овощные для детского питания — на 1,3%, масло сливочное, хлеб ржаной, пшено — на 1,2%, колбасы полукопченые и варено-копченые, молоко, сыры сычужные, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов — на 1,1%, консервы фруктово-ягодные для детского питания — на 1,0%, творог, яйца куриные, муку пшеничную, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) — на 0,9%, сосиски, сардельки — на 0,8%, смеси сухие молочные для детского питания, водку — на 0,6%, говядину, баранину — на 0,5%, рыбу мороженую — на 0,4%, свинину — на 0,2%.

07:57 15.04.2022 Индексы потребительских цен (в процентах). rosstat.gov.ru

07:58 15.04.2022 Цены на рис шлифованный в среднем по России выросли на 2,7%, в том числе в 67 субъектах Российской Федерации — на 0,1−5,0%, в 11 субъектах — на 5,1−17,0%. В Камчатском крае и Чукотском автономном округе цены не изменились. В 5 субъектах цены на рис снизились на 0,1−1,3%.

07:58 15.04.2022 Масло подсолнечное в среднем по России подорожало на 1,3%, в том числе в 67 субъектах Российской Федерации — на 0,1−6,4%. В 10 субъектах цены не изменились. В 8 субъектах цены на масло подсолнечное снизились на 0,2−1,9%.

07:58 15.04.2022 Цены на сахар-песок в среднем по стране выросли на 0,9%, в том числе в 49 субъектах Российской Федерации — на 0,1−5,0%, в 9 субъектах — на 5,1−17,8%. В 3 субъектах цены не изменились. В 24 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1−7,5%.

07:59 15.04.2022 Индексы цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров (в процентах). rosstat.gov.ru

08:00 15.04.2022 По данным Росстата, за период со 2 по 8 апреля 2022 г. плодоовощная продукция в среднем подешевела на 0,6%, в том числе помидоры — на 5,3%, огурцы — на 5,0%, бананы — на 4,8%. В то же время цены на свеклу столовую выросли на 7,4%, лук репчатый — на 6,3%, картофель — на 3,6%, морковь — на 3,4%, яблоки — на 3,1%, капусту белокочанную — на 2,4%.

08:00 15.04.2022 Цены на помидоры в 33 субъектах Российской Федерации снизились на 0,1−5,0%, в 45 субъектах — на 5,1−16,8%. В 7 субъектах цены на помидоры выросли на 0,3−3,2%.

08:00 15.04.2022 Цены на огурцы в 46 субъектах Российской Федерации снизились на 0,2−5,0%, в 28 субъектах — на 5,1−15,1%. В Севастополе цены не изменились. В 10 субъектах цены на огурцы выросли на 0,3−2,6%.

08:00 15.04.2022 Цены на свеклу столовую в 28 субъектах Российской Федерации выросли на 0,2−7,0%, в 35 субъектах — на 7,1−13,0%, в 16 субъектах — на 13,1−27,3%. В Чукотском автономном округе цены не изменились. В 5 субъектах цены на свеклу снизились на 0,5−7,8%.

08:00 15.04.2022 Цены на лук репчатый в 30 субъектах Российской Федерации выросли на 0,6−6,0%, в 33 субъектах — на 6,1−11,0%, в 17 субъектах — на 11,1−25,8%. В Ненецком и Чукотском автономных округах цены не изменились. В 3 субъектах цены на лук снизились на 0,3−5,2%.

08:03 15.04.2022 Картофель. © ИА REGNUM

08:04 15.04.2022 По данным Росстата, за период со 2 по 8 апреля 2022 г. в группе наблюдаемых медикаментов подешевели: левомеколь, аллохол — на 0,3%, нимесулид — на 0,4%, поливитамины — на 0,7%, метамизол натрия (анальгин отечественный) — на 0,8%, корвалол — на 1,0%, валидол — на 1,1%, ренгалин — на 1,3%, комбинированные анальгетики — на 1,4%, эргоферон — на 1,5%.

08:04 15.04.2022 Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: прокладки гигиенические — на 4,5%, мыло туалетное — на 3,4%, пасты зубные — на 3,1%, щетки зубные — на 2,8%, бумага туалетная — на 2,7%, мыло хозяйственное — на 2,5%, порошки стиральные — на 2,3%, спички — на 2,1%, подгузники детские — на 1,7%, пеленки для новорожденных, сухие корма для домашних животных — на 0,9%.

08:05 15.04.2022 Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на шампуни — на 3,5%, легковые автомобили иностранных марок — на 2,3%, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные — на 1,1%, майки, футболки мужские — на 0,9%, колготки женские, футболки детские — на 0,8%, детские спортивные костюмы — на 0,7%, кроссовки для взрослых и детей, носки мужские — на 0,6%, джинсы для детей — на 0,5%, доски обрезные — на 0,2%, сигареты с фильтром — на 0,1%. Цены на смартфоны снизились на 1,7%, телевизоры — на 5,8%, электропылесосы — на 9,1%.

08:05 15.04.2022 Стоимость полета в экономическом классе самолета в среднем по России выросла на 10,6%, проживания в гостиницах 1*, 3*-5*, мотелях и хостелах — на 0,1−0,9%, а также путевок в санатории — на 0,1%.

08:05 15.04.2022 Одновременно стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты снизилась на 0,4%, проживания в гостиницах 2* — на 0,1%.

08:06 15.04.2022 По данным Росстата, за период со 2 по 8 апреля 2022 г. тарифы на проезд в городском автобусе в среднем по России увеличились на 0,1%.

09:13 15.04.2022 Индексы цен и тарифов на отдельные группы и виды услyг. rosstat.gov.ru

10:08 15.04.2022 Цены на вторичном рынке недвижимости России прекратили рост, а в некоторых регионах намечается падение, как показывают данные федеральной базы недвижимости Restate. ru. Это только начало: эксперт Restate Андрей Добрый прогнозирует остановку цен и падение продаж до середины — конца лета 2022 при текущем уровне цен. Этот апрель обещает стать самым низким с точки зрения спроса на все типы покупки недвижимости за последние 15 лет.

10:09 15.04.2022 Если в январе-марте индексы рынка недвижимости России показывали рост, то к середине апреля от него не осталось и следа. За три недели в половине городов с населением более 500 тыс. человек и большей части «миллионников» цены на вторичном рынке выросли чисто символически — менее чем на 1%, а кое-где даже пошли вниз. Очевидна скорая смена тренда — на понижение стоимости жилья.

10:10 15.04.2022 В 9 из 16 российских мегаполисов (население более 1 млн человек) в апреле стала заметна соответствующая тенденция снижения цен, причём в Уфе средняя стоимость готового жилья даже немного снизилась, пусть и в пределах статистической погрешности — всего на 0,15%.

10:25 15.04.2022 За период со 2 по 8 апреля снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 36 субъектах Российской Федерации. Более всего он подешевел в Оренбургской области и Ямало-Ненецком автономном округе — на 1,1% и 0,6% соответственно.

10:26 15.04.2022 Рост цен на бензин автомобильный был отмечен в Томской области — на 0,6%, Республике Адыгея, Камчатском крае и Ленинградской области — на 0,1%.

10:26 15.04.2022 В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период со 2 по 8 апреля цены на бензин автомобильный не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 46,09 до 48,31 рубля, марки АИ-95 — от 50,99 до 56,09 рубля, марки АИ-98 и выше — от 58,89 до 63,59 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 46,30 до 48,23рубля, марки АИ-95 — от 50,45 до 53,69 рубля, марки АИ-98 и выше — от 59,70 до 62,35 рубля за литр.

10:48 15.04.2022 Квартира в новостройке. Дарья Антонова © ИА REGNUM

10:54 15.04.2022 Зелёный лук стоимостью 910 рублей за килограмм и укроп по 895 рублей купил житель Благовещенска в одном из магазинов города. Он был удивлён и возмущён такими ценами. Об этом: В столице Приамурья продают «золотую» зелень

11:27 15.04.2022 По итогам первого квартала 2022 года рынок новостроек в России пополнялся в основном бюджетными квартирами. Рост цен на новое жилье замедлился: за квартал средние цены увеличились на 7%, в то время как годовая динамика составила 34%. Однако на фоне удорожания ипотеки интерес покупателей к квартирам на первичном рынке за прошедшие 3 месяца снизился на 15%. Эксперты «Авито Недвижимости» полагают, что в дальнейшем спрос на новостройки будет зависеть от колебаний ключевой ставки Центробанка, мер государственной поддержки и покупательной способности населения.

11:28 15.04.2022 По данным «Авито Недвижимости», число объектов, выставленных на продажу на российском рынке новостроек в I квартале текущего года, осталось практически без изменений (+1% по сравнению с IV кварталом прошлого). При этом по сравнению с I кварталом прошлого года количество предложений увеличилось на 6%. Наиболее заметная годовая динамика была зафиксирована в Тюмени (в 3 раза) и в Перми (в 1,9 раза). Наибольший рост количества выставленных на продажу новостроек на «Авито» за прошедший квартал был зафиксирован в Томске (в 1,5 раза). В Казани число объектов за год выросло на 4%, а за квартал — снизилось на 19%.

11:28 15.04.2022 Основную часть рынка новостроек в I квартале текущего года по-прежнему составляют однокомнатные и двухкомнатные объекты, на которые приходится 36% и 32% от всего объема предложения. Трехкомнатные квартиры и студии занимают по 15% от общей доли рынка, квартиры с четырьмя и более комнатами — 2%. Наиболее заметная динамика предложения как за год, так и за последний квартал была зафиксирована в сегменте студий, количество объявлений о продаже которых увеличилось на 26% и 11% соответственно. Спрос на них также вырос — за год на 31%.

11:29 15.04.2022 Средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках в России за прошедший квартал увеличилась на 7% — до 132 917 рублей. Годовая динамика цен составила 34%. Наиболее заметный рост был зафиксирован на юге страны, а именно в Ростове-на-Дону и Сочи, где средняя стоимость квадратного метра за год увеличилась в 1,7 раза — до 100 112 рублей и 285 714 рублей за квадратный метр соответственно. Минимальный рост был зафиксирован в Иркутске — на 14% год к году. В Казани квадратный метр на первичном рынке стоил в среднем 131 631 руб., что на 13% выше показателей прошлого квартала и на 36% — прошлого года. На фоне общего роста цен в течение I квартала небольшое снижение наблюдалось только в Москве (-3%).

11:32 15.04.2022 Новостройка. Дарья Драй © ИА REGNUM

11:33 15.04.2022 Вторичный рынок смартфонов набирает обороты, растет спрос и на гаджеты «с пробегом», и на новые устройства, которые продают частные лица и реселлеры. По итогам 1 квартала 2022 года на «Авито» было продано на 16% больше смартфонов в РФ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 9% больше показателя 4-го квартала 2021 года, который традиционно является периодом активных покупок на рынке электроники. Средняя стоимость покупки смартфона на «Авито» на 40% ниже цены на первичном рынке.

12:02 15.04.2022 Средние потребительские цены в Амурской области возросли за месяц на 6,4%. Сильнее всего выросли в цене бананы (40%), сахар (на 39,7%), стиральные машины (48,7%) и фотоаппараты (45%). Об этом: В Приамурье сахар и бананы подорожали на 40%

12:05 15.04.2022 Российский потребительский рынок не столкнётся с дефицитом ни по одному типу продовольственных товаров. Об этом 15 апреля заявила председатель комитета по торговле Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Ольга Волкова. Подробности в материале: В Петербурге исключили возможность дефицита продовольственных товаров

12:41 15.04.2022 Магазин [Наталья Стрельцова © ИА REGNUM]

12:49 15.04.2022 Лекарственные препараты против сезонной аллергии имеются в достаточном количестве, сообщили 15 апреля в пресс-службе Минздрава России. Читайте также: Минздрав РФ заявил о достаточном количестве препаратов против аллергии

12:52 15.04.2022 Дополнительные 2,5 млрд рублей субсидий хлебопекарным предприятиям доведены до субъектов РФ в полном объеме. Соответствующие соглашения были заключены Минсельхозом России с 80 регионами, в которых осуществляется производство хлеба, сообщает ведомство 15 апреля. В 2021 году данный механизм доказал свою эффективность и высокую востребованность — выделенные деньги были выбраны полностью. Поддержка позволила минимизировать рост цен на хлеб, несмотря на значительное повышение себестоимости его производства, и удержать динамику ниже темпов продовольственной инфляции. В этом году размер помощи для предприятий увеличен с 2 до 2,5 тыс. рублей за тонну продукции.

12:54 15.04.2022 Учитывая текущую экономическую ситуацию и запросы производителей, Минсельхозом РФ была выдвинута инициатива о смягчении требования к получателям субсидий в части отсутствия задолженности по налогам и зарплатам работников. Соответствующее постановление правительства № 590, предусматривающее возможность такой задолженности в размере до 300 тыс. рублей, принято 5 апреля текущего года. Это решение позволит расширить количество предприятий, которые могут воспользоваться поддержкой государства, в том числе в секторе хлебопекарной промышленности.

12:55 15.04.2022 «Государственная поддержка в текущих сложных реалиях становится для аграрного сектора все более значимой. Последние сезоны весь мир ощущает последствия роста мировых цен на сырьевые товары. Хлеб и мука как ключевые продукты в рационе большинства жителей нашей страны всегда пользуются повышенным спросом, и даже незначительный рост цен на эту продукцию весьма ощутим для населения. В прошлом году для сдерживания цен на хлеб был введен механизм субсидирования хлебопекарных предприятий, он был отработан и дал положительные результаты: субсидии были широко востребованы, принятые меры позволили обеспечить баланс между возможностями бизнеса и покупательским спросом. В этом году условия для производителей хлеба продолжают оставаться непростыми. Минсельхоз России находится в активном диалоге с отраслью и понимает те трудности, с которыми сталкиваются переработчики. Поэтому субсидия на производство хлеба в 2022 году увеличена до 2,5 млрд рублей против 1,8 млрд рублей в прошлом году. Кроме того, очень важным мы считаем решение о смягчении требований к получателям субсидий», — отмечает президент Российской Гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

13:50 15.04.2022 Покупатель в магазине [Наталья Стрельцова © ИА REGNUM]

14:46 15.04.2022 Рост себестоимости производства мяса может не отразиться на оптовых и розничных ценах на продукцию. Такую точку зрения ТАСС высказал руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «Динамика себестоимости совершенно необязательно отражает дальнейшую динамику оптовых и розничных цен. Себестоимость может расти, а цены — падать, что неоднократно было на протяжении долгих периодов», — сказал он, отметив, что цены складываются из баланса спроса и предложения.

14:47 15.04.2022 По словам Юшина, себестоимость производства мяса начала расти еще в 2018 году. «В 2021 году себестоимость начала увеличиваться по причине роста цен на зерно и кормовые составляющие, и цены на мясо в прошлом году тоже выросли, но пятилетняя динамика цен на мясо существенно отстает от продовольственной инфляции в стране за это же время. Например, свинина выросла за последние пять лет выросла на 15%, птица — в среднем на 25%, до 30%, а продовольственная инфляция — на 40%», — сказал он. По словам Юшина, это связано с высокой обеспеченностью рынка.

14:48 15.04.2022 Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин добавил, что стабилизации цен в этом году способствует заметный рост производства мяса в первом квартале. Он напомнил, что в результате в последние полторы недели оптовые цены на свинину и мясо птицы снижаются быстрыми темпами.

15:00 15.04.2022 Как выросли цены на продукты в марте 2022 г. © ИА REGNUM

15:12 15.04.2022 Изменение цен на непродовольственные товары в марте 2022 года. Источник: rosstat.gov.ru

18:56 15.04.2022 В Калужской области с 6 по 13 апреля в магазинах отмечалось увеличение цен на крупу овсяную — на 12,6%, картофель — на 3,8%, кур охлажденных и мороженых — на 2,2%, молоко — на 1,8%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 1,8%, печенье — на 1,6%, колбасу вареную — на 1,3%. Об этом 15 апреля сообщил областной штаб по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары. Читайте также: В калужский магазинах подорожали крупа овсяная, картофель, куры и молоко

20:58 15.04.2022 Изменение цен на услуги в марте 2022 года. Источник: rosstat.gov.ru

22:58 15.04.2022 Стройка во Владивостоке

07:00 16.04.2022 Забайкалье. Цены на потребительском рынке региона в марте по сравнению с февралём выросли на 7,5%. В 2021 году за такой же отрезок времени стоимость товаров повысилась всего на 0,7%, сообщили на сайте Забайкалкрайстата.

08:12 16.04.2022 Средние потребительские цены на товары и услуги по Алтайскому краю и городам края на 8 апреля 2022 года.

08:27 16.04.2022 Потребительские цены в Республике Алтай на 8 апреля 2022 года.

09:28 16.04.2022 Сибирь. Индекс потребительских цен в марте 2022 года.

09:30 16.04.2022 Иркутская область. Стоимость минимального набора продуктов питания в марте 2022 года. Иркутскстат.

09:31 16.04.2022 Иркутская область. Средние потребительские цены на моторное топливо в марте 2022 года. Иркутскстат.

09:33 16.04.2022 Иркутская область. Средние потребительские цены на отдельные виды услуг в марте 2022 года. Иркутскстат.

09:34 16.04.2022 Иркутская область. Средние потребительские цены на медицинские услуги в марте 2022 года. Иркутскстат.

10:57 16.04.2022 В марте 2022 года цены на потребительском рынке Забайкальского края по сравнению с февралем 2022 года увеличились на 7,5%, в том числе на продовольственные товары — на 6,0%, непродовольственные товары — на 8,9%, услуги — на 8,2%. Об этом сообщает территориальное сообщение государственной статистики. В группе продовольственных товаров наибольший рост цен наблюдался на сахар (на 45,2%), консервы рыбные (на 14,1%), сельди (на 12,1), макаронные изделия (на 10,1%), кондитерские изделия (на 7,2%), консервы фруктово-ягодные (на 6,7%). Об этом: В Забайкалье вздорожал сахар

11:03 16.04.2022 Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по Забайкальскому краю в марте 2022 года составила 7197,15 рубля, что на 5,4% выше, чем в феврале 2022 года. Читайте также: В Забайкалье ощутимо подорожали ювелирные изделия и автомобили

11:07 16.04.2022 В группе услуг, оказанных в Забайкальском крае за март 2022 года, заметно подорожали услуги банков. Так, плата за пользование потребительским кредитом (процентная ставка в стоимостном выражении) выросла на 44,1%. Рост цен наблюдался на посреднические и прочие услуги — на 20,0%. Об этом: В Забайкалье заметно подорожали услуги банков

11:17 16.04.2022 За период с 2 по 8 апреля 2022 года в Забайкальском крае снизились цены на бензин, сообщает территориальное управление госстатистики. Так топливо марки АИ-92 подешевело на 0,4%, АИ-95 — на 0,2% Читайте подробнее: В Забайкалье дешевеет бензин

11:25 16.04.2022 За период с 2 по 8 апреля 2022 года в Забайкальском крае наибольший прирост цен отмечен на лук репчатый (7,6%). Подробности в материале: В Забайкалье больше всего подорожал репчатый лук

11:54 16.04.2022 Покупатель в овощном отделе. Цены на продукты. Елена Молчанова © ИА REGNUM.

07:14 17.04.2022 Инфляция в Дагестане достигла максимального уровня в Северо-Кавказском федеральном округе и составила 20,39%. Причины тому две — сохранение низкого уровня конкуренции в сфере торговли и повышенные затраты на перевозку товаров. По данным Центробанка России, инфляция в регионах Северо-Кавказского федерального округа в марте ускорилась до 17,62% после 9,87% в феврале.

08:38 17.04.2022 Годовая инфляция в Хакасии ускорилась почти в 2 раза, составив 21,72% — на три процента больше, чем средний показатель по Сибирскому федеральному округу, и на пять выше общероссийского.

08:38 17.04.2022 Годовая инфляция в Сибирском федеральном округе в марте возросла до 18,26% после 10,16% в феврале, что выше показателя по России в целом. На ускорение инфляции в округе, как и в России в целом, преимущественно повлияли последствия введенных внешних санкций — ослабление рубля, всплеск спроса из-за повышения инфляционных ожиданий, ограничение поставок из-за рубежа, рост издержек производителей и поставщиков.

09:43 17.04.2022 Мaгазин «Окей» в Петербурге, 05.04.2022 . Елена Молчанова © ИА REGNUM.

10:49 17.04.2022 В России пока по итогам 2022 года себестоимость производства разных видов мяса вырастет в среднем на 15−20%. Об этом заявил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Он также отметил, что доля импортного мяса на российском рынке крайне незначительна.

11:01 17.04.2022 По словам кандидата экономических наук Владимира Дорохова, стоимость мяса в России не может сильно возрасти, все-таки в стране производится очень много мясных изделий и продукции из птицы. «Возможно, следует немного сократить экспорт позиций за границу, тогда дефицита точно не будет и цены удастся сдерживать в нормальном диапазоне. К тому же внутренний российский рынок расширяется, и это наше большое конкурентное преимущество», — добавляет Дорохов.

11:42 17.04.2022 Губернатор края Михаил Дегтярев подписал соглашение по сдерживанию цен на продукцию между региональным правительством и птицефабрикой «Комсомольская». »Сегодня между правительством Хабаровского края и птицефабрикой подписано соглашение по сдерживанию цен на яйцо куриное. В преддверии праздника Пасха жители региона смогут приобрести яйцо по доступной цене», — подчеркнул Михаил Дегтярев.

12:08 17.04.2022 Новосибирск. Сильнее всего из дефицитных товаров подорожал сахар. Максимальное изменение цены в рамках одного магазина могло достигать 70% менее чем за месяц, а средний рост, по данным Росстата, по сравнению с февралем превысил 53%. Однако стоило ажиотажу утихнуть, как цены поползли вниз. Так в «Марии-Ра» в конце марта пачка сахара стоила без малого 90 рублей, а теперь обычной ценой стало 84−85 рублей. В одной и той же «Пятерочке» (на улице Горького) в середине марта мы зафиксировали цену на уровне 69,99 рубля, а 14 апреля там же самый дешевый сахар стоил уже 88,19 рубля. Рост 31% — это, конечно, тоже очень много, но уже меньше, чем показатель Росстата. Снижения цены на этот продукт можно ожидать и дальше. После того как часть потенциальных покупателей обеспечила себя запасами как минимум на год, продажи должны упасть и ретейлерам придется стимулировать их как минимум скидками. Цитата ngs.ru.

13:21 17.04.2022 Кассир и покупатели. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM.

13:49 17.04.2022 Стоимость съемного жилья снижается. Начавшийся кризис привел к росту объема предложения жилья в долгосрочную аренду на 18−30%: на рынок вышли ранее сдававшиеся посуточно квартиры, лоты, которые не могут быть оперативно проданы из-за высокой стоимости ипотеки, и жилье россиян, уехавших из страны. Даже на фоне стабильного спроса конкуренция за арендаторов в этих условиях растет. Собственники все чаще готовы предоставлять дисконты в 5−10%, разбивать на несколько месяцев страховой депозит, заселять арендаторов с домашними животными, отказываться от их дискриминации по гендерному или национальному признаку. Кризисные тенденции продолжат влиять на рынок в ближайшее время, но не все арендодатели будут готовы к прямому снижению цен. Цитата канала kommersant.

18:07 17.04.2022 Стройка [© ИА REGNUM]

07:17 18.04.2022 Губернатор Красноярского края Александр Усс: «Вопрос лекарственного обеспечения для нас — абсолютный приоритет, каких-либо серьёзных опасений в этой части не существует, на ближайшую перспективу сбои лекарственного обеспечения не предвидятся. Особая тема для нас льготные лекарства: 93% медикаментов, которые нам необходимы на год, уже находятся в крае». Как уточнили в краевом правительстве, в региональном бюджете заложены средства на случай повышения стоимости препаратов и дозакуп необходимого.

07:56 18.04.2022 За период со 2 по 8 апреля 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,66%, с начала апреля — 100,80%, с начала года — 110,83% (апрель 2021 года — 100,58%, с начала года — 102,72%).

08:17 18.04.2022 Правительство Хакасии безвозмездно предоставит предпринимателям площади для торговли товарами первой необходимости. Об этом сообщили в республиканском министерстве имущественных и земельных отношений. В муниципальные образования республики были направлены письма о необходимости сформировать перечень нежилых помещений, пригодных для этих целей. 15 апреля глава минимущества Евгений Тарасов сказал, что в республике имеется такая недвижимость, и в ближайшее время она будет предоставлена предпринимателям.

08:46 18.04.2022 За период со 2 по 8 апреля цены на сахар-песок в среднем по России выросли на 0,9%, в том числе в 49 регионах — на 0,1−5,0%, в девяти — на 5,1−17,8%. В трёх регионах цены не изменились. В 24 регионах цены на сахар-песок снизились на 0,1−7,5% (Росстат).

09:19 18.04.2022 Подсолнечное масло со 2 по 8 апреля в среднем по России подорожало на 1,3%.

09:52 18.04.2022 Магазин «Окей» в Петербурге, 05.04.2022 . Елена Молчанова © ИА REGNUM

10:31 18.04.2022 В Томской области стоимость набора продуктов для приготовления пасхального кулича увеличилась за год на 21,1% и составила 237,57 рубля (за март 2021 года — 196,15 рубля). Об этом 18 апреля сообщает Томскстат.

10:58 18.04.2022 Творожная пасха за год в Томской области подорожала на 11,3% (560,51 рубля в марте 2022 года; 503,70 рубля в марте 2021 года).

11:15 18.04.2022 Индекс потребительских цен в марте 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 107,65% в Санкт-Петербурге, 105,84% — в Ленинградской области (Петростат).

11:38 18.04.2022 В марте 2022 года по сравнению с февралем 2022 года индекс потребительских цен в Республике Бурятия составил 108,9%, в том числе на продовольственные товары 107,4%, непродовольственные товары — 113,2%, услуги — 103,2% (Бурятстат).

12:16 18.04.2022 В Бурятии в марте 2022 года среди плодоовощной продукции наибольшее повышение цен отмечено на бананы (на 31,1%), груши (на 30,6%), капусту белокочанную (на 26,9%), виноград (на 25,1%), помидоры свежие (на 18,4%), картофель (на 17,4%), ягоды замороженные (на 15,2%), сухофрукты (на 15%), лук репчатый (на 13,2%). Снизились цены на огурцы свежие на 24,7%.

12:46 18.04.2022 Покупатели в магазине. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

13:18 18.04.2022 За месяц (с февраля по март 2022 года) в Бурятии рис шлифованный подорожал на 17,1%, вермишель — на 13,1%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 12,3%, крупа овсяная и перловая — 11,2%, крупа гречневая — 8,8%, овсяные хлопья «Геркулес» — 8,6%, крупа манная — 6,4%, горох и фасоль — 6,2% (Бурятстат).

13:29 18.04.2022 Выпечка двух средних пасхальных куличей обойдется жителям Пензенской области в 242,09 рублей. Расчет произведён Пензастатом на основании данных о стоимости продуктов в регионе в марте. Подробности в материале: В Пензенской области подсчитали стоимость пасхального кулича

14:09 18.04.2022 В Бурятии в марте 2022 года (по отношению к февралю) увеличились цены на кофе натуральный растворимый на 38,9%, кофе натуральный в зернах и молотый — на 37,3%, сахар — на 31,9%, чай черный байховый — на 29,7%, масло оливковое — на 20,7%, консервы мясные — на 17,3%, чай черный байховый пакетированный — на 15,1% (Бурятстат).

14:11 18.04.2022 В Татарии в марте 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года зарегистрировали рост цен на 11,03%. Только за месяц продовольственные товары подорожали на 7,16%, непродовольственные — на 12,13%. За услуги в марте жителям республики пришлось заплатить на 6,46% больше, чем в феврале. Подробности в материале: В Татарии цены с начала года выросли на 11%

14:44 18.04.2022 Продуктовая тележка. Дарья Драй © ИА REGNUM

14:59 18.04.2022 Правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации Концепции развития оптовых продовольственных рынков, сообщается на сайте 18 апреля. План включает в себя как мероприятия по совершенствованию нормативно-правового регулирования, так и практические шаги по формированию целостной системы таких рынков. Реализация концепции поможет сформировать в России эффективную систему оптовой торговли. Это в свою очередь упростит доступ сельхозпроизводителей к прямым каналам сбыта, снизит их издержки, а значит, цены на продукты.

15:17 18.04.2022 Бензин. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

20:06 18.04.2022 Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный поручил снизить оптовую стоимость килограмма огурцов местного тепличного комбината с 280 до 230 рублей, сообщает окружная администрация. Читайте также: В НАО снизят цены на огурцы

21:06 18.04.2022 Франс Снайдерс. Мясная лавка. 1630-е

07:25 19.04.2022 В Новосибирскую область обеспечена бесперебойная поставка овощей «борщевого набора». Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь». Об этом: Новосибрцев просят не волноваться из-за «борщевого набора»

10:05 19.04.2022 В Амурской области посчитали, сколько будет стоить испечь кулич на Пасху. В 2022 году для этого потребуется 463 рубля, что на 27% дороже, чем год назад. Читайте также: Стоимость продуктов для кулича в Приамурье за год выросла на 27%

10:28 19.04.2022 В 2022 году в России возможен дефицит по отдельным сортам и позициям кофе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Подробности в материале: В РФ подорожает кофе из премиум-сегмента — прогноз экономиста

11:38 19.04.2022 Фрукты. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

11:38 19.04.2022 Уменьшение спроса на сахар, соль и гречку зафиксировали в Самарской области. Об этом сообщил министр промышленности и торговли региона Андрей Шамин на совещании в областном правительстве. Чиновник отметил, что в регионе на 13% снизилась цена на соль (от 13 до 55 рублей за 1 кг), на 3% уменьшилась цена на гречневую крупу (от 116 до 160 рублей за 1 кг), а вот цена на сахар выросла на 2,7% (от 89 до 99 рублей за один кг). Читайте подробнее: В Самарской области сообщили о ситуации на продовольственном рынке региона

12:25 19.04.2022 Чай, кофе, какао. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

14:11 19.04.2022 Готовый свежий хлеб в пекарне

14:42 19.04.2022 В Забайкалье индекс цен производителей промышленных товаров в марте 2022 г. к декабрю 2021 г. составил 106,5%. Подробности в материале: Забайкальские производители промтоваров полиняли цены

14:59 19.04.2022 Огурцы в теплице. Александр Погожев © ИА REGNUM

15:56 19.04.2022 Городской крытый рынок. Саратов. Василий Иванов © ИА REGNUM

16:05 19.04.2022 Население РФ точно не остается без кофе, но его стоимость может вырасти на 15−20%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста» Сергей Демин, отвечая на вопрос о том, как в 2022 году в РФ могут вырасти цены на кофе. Об этом: Жителям РФ предсказали подорожание кофе на 15−20%

16:17 19.04.2022 Скорее всего, в России не будет дефицита и сильного подорожания апельсинового сока. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля заявила доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова. Так она прокомментировала прогнозы о том, что у РФ могут возникнуть сложности с поставками сырья для изготовления апельсинового сока. Читайте также: Какие цены на апельсиновый сок ждут жителей РФ до конца 2022 года?

17:34 19.04.2022 В продуктовых магазинах Архангельской области товары местных производителей составляют порядка 40%. В целом доля продукции российских производителей в ряде розничных магазинов достигает 80−90%, сообщает региональное правительство. Подробности в материале: В архангельских магазинах подсчитали долю местных товаров

17:56 19.04.2022 В Югре инфляция в марте 2022 года к соответствующему месяцу предыдущего года составила 11,58%. В феврале данный показатель составлял 4,82%, сообщает пресс-служба Уральского главного управления Центрального банка РФ. Об этом: В Центробанке назвали причину инфляционного скачка Югре

20:24 19.04.2022 Пасхальный кулич. Дарья Драй © ИА REGNUM

22:13 19.04.2022 Сян Чжан. Чашка кофе

23:03 19.04.2022 Иван Хруцкий. Битая дичь, овощи и грибы. 1854 г

09:13 20.04.2022 С 24 апреля стоимость проезда на автобусе из Иркутска в Ангарск составит 130 рублей. Цена на бронь места останется прежней — 10 рублей. Подробности в материале: В Приангарье повышается цена за проезд из Иркутска в Ангарск

10:09 20.04.2022 В аптеке. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

10:46 20.04.2022 О стабилизации ситуации с ростом цен заявили в государственном комитете по ценовой политике Якутии. Повышение стоимости товаров произошло из-за повышенного спроса, и в ближайшее время скачков цен не предвидится, заявила зампредседателя ведомства Саргылана Матвеева в эфире телеканала «Якутия 24». Подробности в материале: В Якутии пообещали больше не повышать цены в магазинах

11:05 20.04.2022 В Иркутской области 947 торговых объектов реализуют товары с минимальными наценками. Торговые организации — участники социального проекта определили перечень товаров первой необходимости, на которые распространяется самоограничение торговых наценок, их средний размер составляет от 0 до 15%. Читайте также: В Приангарье почти 1000 торговых объектов сдерживают цены

11:42 20.04.2022 Поездка в общественном транспорте Казани за наличный расчет подорожает на 1 рубль и составит 36 рублей. При оплате транспортной картой и безналичном расчете проезд обойдется в 31 рубль. Оплата в 23 рубля предусмотрена при предоставлении билетов длительного пользования на 100 и более поездок. Читайте также: В Казани подорожает проезд в общественном транспорте

12:52 20.04.2022 Производство хлеба

19:17 20.04.2022 Потребительские цены в России за период со 9 по 15 апреля выросли в среднем на 0,20% после роста на 0,66% в предыдущую неделю, сообщает Росстат. Читайте также: Недельная инфляция в России замедлилась до 0,2%

21:12 20.04.2022 Инфляция в России по состоянию на 15 апреля ускорилась до 17,62% в годовом выражении с 17,49% неделей ранее, сообщает Минэкономразвития. Об этом: Минэкономразвития: годовая инфляция в России ускорилась до 17,6%

21:20 20.04.2022 Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 8 по 15 апреля снизилась на три копейки и составила 50,76 рубля, снижение цены наблюдается уже шестую неделю подряд. Соответствующие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Читайте также: Цены на бензин в России снижаются шестую неделю подряд

21:23 20.04.2022 Россия может столкнуться с перебоями в поставках кофейных зерен. Читайте также: Кофе в РФ может подорожать на 30−50% — экономист Цыганов

05:14 Кофе. Дарья Драй © ИА REGNUM.

06:44 В Омской области за неделю с 8 по 15 апреля выросла средняя цена на 35 продовольственных товаров, снизилась — на восемь. Об этом сообщили в Омскстате. Значительнее всего подорожали яблоки (на 6,9%), картофель (5,3%) и свёкла (5%). Об этом: Гречка, яблоки и картофель подорожали в Омской области

06:57 В Омской области за неделю с 8 по 15 апреля подорожал ряд непродовольственных товаров первой необходимости. Как сообщили в Омскстате, значительнее всего выросла в цене туалетная бумага (на 2,7%). Подробности в материале: Мыло и туалетная бумага подорожали в Омской области

07:11 За неделю с 8 по 15 апреля в Омской области подорожал ряд медикаментов. Как сообщили в Омскстате, значительнее всего выросла средняя цена на анальгин отечественный (на 1,7%). Подробности в материале: В Омской области за неделю подорожали лекарства

08:07 Покупатели стали жаловаться, что в магазинах стремительно растут цены на кефир. Так, всего за неделю литр этого кисломолочного напитка в одном из сетевых магазинов подорожал сразу на 15 рублей.

08:51 О «космических» ценах на автомобили знают уже все. И, как ожидается, продажи новых автомобилей в 2022 году рухнут «не менее чем в два раза, может быть, в три». Об этом изданию «Ведомости» заявил президент ассоциации «Российские автодилеры». По его словам, сейчас клиент, позвонивший или зашедший в автосалон, — большая редкость.

09:39 Проживание в гостиницах Сочи на майские праздники подорожало от 6 до 30% в зависимости от категории объекта размещения, сообщили «Известиям» представители туротрасли. Учитывая небольшой выбор мест, где можно будет отдохнуть летом 2022 года, траты на отпуск вырастут по всем направлениям в России.

10:33 Молочная продукция. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

10:39 Ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне массово вышли с одиночными пикетами в Алтайском крае против, по их мнению, необоснованного повышения цен на продукты в торговых сетях региона. Акцию провели 19 апреля у магазинов «Марии-Ра» в городе Барнауле, Алейске, а также в сёлах Красногорское и Волчиха. В ближайшее время аналогичные одиночные пикеты пройдут и в других районах Алтайского края. Организаторы акции призывают руководителей торговых сетей не наживаться на ветеранах боевых действий или простых людях и снизить цены на социально важные продукты питания. ИА «Амител»

10:40 Строительство жилья и социальных объектов в Барнауле и Алтайском крае может остановиться в ближайший год, сообщает ИА «Амител». Число компаний, возводящих школы, детсады и больницы, сократилось, а аукционы массово срываются — никто из подрядчиков не готов участвовать в заведомо убыточных стройках. Компании говорят, что проблемы копятся и связываются в огромный клубок: цены на материалы растут, а сметы остаются «старыми», многие импортные комплектующие недоступны.

10:49 Российские производители одежды вынуждены повышать цены. «Успевайте оформить заказ по старой цене на нашем сайте. С 25 апреля будут действовать новые цены», — предупреждают клиентов продавцы, объясняя подорожание сложившейся ситуацией.

11:01 Снижение цен на помидоры, капусту и бананы фиксируют в Башкирии. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба Башстата. Средние цены на некоторые продукты питания приводятся по состоянию на 15 апреля 2022 года. Так, за неделю больше всего (на 9,6%) подешевели помидоры свежие. За один килограмм этого овоща придется заплатить в среднем 185,09 рублей. Читайте подробнее: В Башкирии за неделю подешевели помидоры, капуста и бананы

11:12 Эксперты рынка автострахования уверены, что предложение Центрального банка (ЦБ) РФ разрешить страховщикам рассчитывать стоимость ремонта в рамках ОСАГО по ценам аналогов оригинальных запчастей в первую очередь пойдет на пользу рядовым страхователям. Обнуление цены оригинальных иностранных деталей от производителей из «недружественных» стран при расчете стоимости ремонта позволит избежать роста стоимости полисов «автогражданки» и обеспечить ремонт качественными аналоговыми автозапчастями. Это важно в условиях роста цен на оригинальные иностранные запчасти, вызванного нестабильным курсом рубля и перебоями в их поставках на фоне санкций.

11:29 ФГИС ЦС фиксирует факты необоснованногороста цен на строительные ресурсы, заявили 21 апреля в Главгосэкспертизе России. Информация о фактах необоснованного завышения цен агрегируется ежедневно и направляется в Минстрой России для последующего направления в ФАС и Минпромторг России для принятия мер оперативного реагирования.

11:30 По данным на 20 апреля, на ФГИС ЦС поступило 236 заявок о фактах резкого удорожания строительных ресурсов в короткий период времени от 67 организаций в отношении 222 поставщиков. В целом завышение цен зафиксировано по 935 строительным ресурсам. В ряде случаев от заявителей поступала информация об увеличении цен строительных ресурсов за короткий период времени до 159%. Наибольшее завышение цен строительных материалов отмечено в Москве и Московской области, а также в Волгоградской, Калининградской, Ивановской, Ростовской областях и Красноярском крае.

12:17 Исследовательский холдинг Ромир рассчитал свежий индекс фармацевтического рынка «Цена здоровья», который отражает изменения цен на лекарственные препараты на основе фактических покупок россиян. В марте цены на лекарственные препараты выросли на 7% по сравнению с февралем. Индекс «Цена здоровья» составил 149,4%. По сравнению с мартом 2021 года показатель увеличился на 15%.

13:36 В апреле замедлился рост цен на бытовую химию/парфюмерию/косметику заявил экономист банка «ЦентроКредит» Евгений Суворов. Однако, по его словам, пока цены растут здесь все же очень быстро.

13:40 В Саратовской области за неделю подорожали огурцы (+5,33%, или 134,95 руб./кг), свекла (+4,3%, или 63,68 руб./кг) и лук репчатый (+3,75%, или 51,67 руб./кг). Об этом: В Саратовской области подешевели помидоры, бананы и соль

13:52 Фасовка продукции. Александр Полегенько © ИА REGNUM

14:32 Как заявила старший директор по работе с клиентами Ромир Ксения Пайзанская, больше всего в сегменте лекарств цены выросли на снотворные и успокоительные средства.

14:45 По словам заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, цена на контактные линзы в России выросла в импортном сегменте и Российская Федерация будет увеличивать производство собственной продукции.

15:07 За период с 9 по 15 апреля 2022 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,20%1), с начала апреля — 101,00%, с начала года — 111,05% (справочно: апрель 2021 г. — 100,58%, с начала года — 102,72%).

15:07 За период с 9 по 15 апреля 2022 г. выросли цены: на маргарин — на 2,6%, шоколадные конфеты — на 1,7%, чай черный — на 1,6%, молоко стерилизованное — на 1,4%, консервы фруктово-ягодные для детского питания — на 1,3%, печенье — на 1,2%, соль, пшено — на 1,1%, консервы овощные для детского питания — на 1,0%, масло сливочное, сметану, крупу гречневую — на 0,9%, колбасы вареные, консервы мясные для детского питания, вермишель — на 0,8%, говядину, сосиски, сардельки, сыры сычужные, муку пшеничную, макаронные изделия — на 0,7%, молоко пастеризованное, смеси сухие молочные для детского питания, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) — на 0,6%, колбасы полукопченые и варено-копченые, рыбу мороженую, хлеб — на 0,5%, творог — на 0,4%, баранину и яйца куриные — на 0,3%, водку — на 0,2%. Цены на свинину снизились на 0,3%.

15:08 Рис шлифованный в среднем по России подорожал на 2,0%, в том числе в 68 субъектах РФ — на 0,1−6,2%. В 6 субъектах цены не изменились. В 11 субъектах рис подешевел на 0,1−4,2%.

15:08 Цены на мясо кур в среднем по стране увеличились на 0,9%, в том числе в 64 субъектах Российской Федерации — на 0,1−3,8%. В 7 субъектах цены не изменились. В 14 субъектах цены на мясо кур снизились на 0,1−1,4%.

15:09 Цена за 900 г сахара. Омск. Анна Рыжкова © ИА REGNUM.

15:09 Масло подсолнечное в среднем по России подорожало на 0,8%, в том числе в 63 субъектах Российской Федерации — на 0,1−4,0%. В 8 субъектах цены не изменились. В 14 субъектах масло подсолнечное подешевело на 0,1−1,3%.

15:09 Цены на сахар-песок в среднем по стране снизились на 0,3%, в том числе в 46 субъектах Российской Федерации — на 0,2−4,4%. В 6 субъектах цены не изменились. В 33 субъектах цены на сахар-песок увеличились на 0,1−5,6%.

15:20 За период с 9 по 15 апреля 2022 г. плодоовощная продукция в среднем подешевела на 0,9%, в том числе помидоры — на 5,6%, капуста белокочанная — на 4,0%, бананы — на 2,3%. В то же время цены на свеклу столовую выросли на 2,8%, яблоки — на 2,0%, лук репчатый — на 1,8%, огурцы — на 1,3%, картофель — на 1,1%, морковь — на 0,5%.

15:21 Цены на помидоры в 31 субъекте Российской Федерации снизились на 0,1−5,0%, в 46 субъектах — на 5,1−15,1%. В Ненецком и Чукотском автономных округах цены не изменились. В 6 субъектах цены на помидоры выросли на 0,4−1,5%.

15:21 Капуста белокочанная в 44 субъектах Российской Федерации подешевела на 0,2−5,0%, в 27 субъектах — на 5,1−11,2%. В Рязанской области и Чукотском автономном округе цены не изменились. В 12 субъектах цены на капусту белокочанную выросли на 0,1−6,0%.

15:21 Цены на свеклу столовую в 40 субъектах Российской Федерации выросли на 0,3−5,0%, в 26 субъектах — на 5,1−15,7%. В 3 субъектах цены не изменились. В 16 субъектах цены на свеклу снизились на 0,1−2,3%.

15:22 Винсент Ван Гог. Натюрморт с овощами и фруктами. 1884

15:22 В группе наблюдаемых медикаментов подешевели: левомеколь — на 1,5%, ренгалин — на 1,4%, поливитамины — на 1,3%, эргоферон — на 1,2%, валидол — на 1,1%, комбинированные анальгетики — на 1,0%, корвалол, нимесулид — на 0,9%, аллохол — на 0,7%, метамизол натрия (анальгин отечественный) — на 0,4%.

15:23 Лекарства. Дарья Антонова © ИА REGNUM

15:23 Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на шампуни — на 1,2%, майки, футболки мужские — на 1,0%, кроссовки для детей — на 0,3%, носки мужские — на 0,2%, легковые автомобили иностранных марок, сигареты с фильтром, кроссовки для взрослых, колготки женские, футболки детские — на 0,1%.

15:23 Цены на смартфоны снизились на 2,7%, телевизоры — на 2,1%, электропылесосы — на 2,0%, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные — на 0,5%, доски обрезные — на 0,2%.

15:23 Цены на бензин автомобильный снизились на 0,1%, на дизельное топливо — не изменились.

15:24 Маршрутка [Анна Рыжкова (© ИА REGNUM]

15:24 За период с 9 по 15 апреля 2022 г. тарифы на проезд в городском автобусе в среднем по России увеличились на 1,3%, троллейбусе — на 0,5%, трамвае — на 0,4%. Стоимость полета в салоне экономического класса самолета снизилась на 1,0%.

15:25 Стоимость проживания в гостиницах 1*, 3*-5*, мотелях и хостелах выросла на 0,1−0,6%, путевок в санатории, дома отдыха и пансионаты — на 0,5%. Одновременно стоимость проживания в гостиницах 2* снизилась на 0,1%.

15:25 Общественный транспорт. Дарья Драй © ИА REGNUM

15:26 За период с 9 по 15 апреля снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 23 субъектах Российской Федерации. Более всего он подешевел в Хабаровском крае и Ямало-Ненецком автономном округе — на 0,8% и 0,7% соответственно.

15:26 Рост цен на бензин автомобильный был отмечен в Курской и Псковской областях — на 0,2%, республиках Адыгея и Крым — на 0,1%.

15:26 В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились.

15:27 На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 46,09 до 48,31 рубля, марки АИ-95 — от 50,99 до 57,09 рубля, марки АИ-98 и выше — от 58,89 до 63,59 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 46,30 до 48,23 рубля, марки АИ-95 — от 50,45 до 53,69 рубля, марки АИ-98 и выше — от 59,70 до 62,35 рубля за литр.

16:12 Маршрутка [Анна Рыжкова (© ИА REGNUM]

16:50 В 2022 года покупка продуктов, необходимых для приготовления кулича и творожной пасхи, обойдется жителям Калужской области значительно дороже чем год назад. Об этом 21 апреля сообщает Калугастат. В среднем продовольственные товары стали дороже на 7,5%, чем год назад. Дороже всего калужанам станет сливочное масло порядка 830 рублей за один килограмм. Вино — 565,24 рубля за один литр. Наиболее бюджетными продуктами для кулича и пасхи стали мука (51,58 рублей за один килограмм), сахарный песок (77,58 рублей за один килограмм). Яйца куриные обойдутся в (86,75 за десяток) Читайте подробнее: Калугастат подсчитал стоимость пасхального набора в 2022 году

17:24 Пасхальные куличи. Дарья Драй © ИА REGNUM