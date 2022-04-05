Президент Йемена призвал спасти граждан страны от голодной смерти
Сана, 5 апреля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Президент Йемена Абд-Раббу Мансур Хади обратился к правительствам стран Персидского залива с просьбой оказать помощь его стране на фоне надвигающегося голода и топливного кризиса.
Gerry & Bonni
Йемен
В своей речи, которая была опубликована официальным информационным агентством Saba, Хади подчеркнул, что в ближайшее время многим гражданам Йемена может грозить голодная смерть. Он также обратился к членам повстанческого движения хуситов, призвав их прекратить военные действия.
«Мы знаем, что война истощила всех, в том числе и вас. Кровь ваших сыновей смешалась с кровью наших сыновей. Ваши братья-йеменцы страдают от голода, нищеты и болезней из-за этой разрушительной войны. Садитесь за стол диалога, чтобы заключить мир для нашего йеменского народа и вернуться на путь построения федеративного гражданского государства», — заявил Мансур Хади.