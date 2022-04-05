Сана, 5 апреля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Президент Йемена Абд-Раббу Мансур Хади обратился к правительствам стран Персидского залива с просьбой оказать помощь его стране на фоне надвигающегося голода и топливного кризиса.

Gerry & Bonni Йемен

В своей речи, которая была опубликована официальным информационным агентством Saba, Хади подчеркнул, что в ближайшее время многим гражданам Йемена может грозить голодная смерть. Он также обратился к членам повстанческого движения хуситов, призвав их прекратить военные действия.