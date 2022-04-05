Кизел, Пермский край, 5 апреля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В Пермском крае осужден мужчина, который признан виновным в поджоге автомобиля. Об этом сообщает Пермский краевой суд.

Prokuror-kaluga.ru В суде

Мужчина работал могильщиком у предпринимателя. Оказывающего ритуальные услуги. Между работодателем и землекопом возник конфликт. Могильщик узнал, что ему нашли замену. Посчитав увольнение незаконным, работник отомстил. Он поджог автомобиль коммерсанта. Машина сгорела полностью. Ущерб оценили в 2 млн рублей.

Кизеловский городской суд Пермского края приговорил пермяка к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, с подсудимого взыскана сумма материального ущерба. Апелляция оставлена без удовлетворения.