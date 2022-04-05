Село Частоозерье, Курганская область, , 13:40 — REGNUM В Курганской области жителя Частоозерского района будут судить за убийство женщины. Об этом сообщает областное управление СКР.

Суд

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По данным следствия, 20 января ранее неоднократно судимый 57-летний гражданин гостил у своей 79-летней знакомой употреблял вместе с ней спиртное. В результате вспыхнувшей ссоры он задушил гражданку верёвкой и сбежал.

Тело убитой нашли 21 января. В тот же день задержали и подозреваемого. Материалы уголовного дела направлены в суд.