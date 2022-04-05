Сеул, 5 апреля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу провёл 5 апреля виртуальную встречу с австралийским коллегой Дэном Теханом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства торговли, промышленности и энергетики.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

В ходе пятого заседания Совместного комитета по вопросам реализации соглашения о свободной торговле представители двух стран обсудили концепцию экономического взаимодействия в Индо-Тихоокеанском регионе (IPEF), которую США стремились запустить в регионе на фоне усиливающегося китайско-американского соперничества.

Ё Хан Гу отметил, что Сеул положительно оценивает участие в данной структуре, поскольку ожидает, что платформа сыграет решающую роль в укреплении регионального сотрудничества по широкому кругу вопросов, включая цифровую торговлю, чистую энергию и цепочки поставок.

Отметим, что в 2021 году объём двусторонней торговли между Южной Кореей и Австралией достиг рекордного уровня в $42,7 млрд, что на 71% больше, чем в 2020 году.

Представитель Южной Кореи также попросил Австралию поддержать стремление Сеула присоединиться к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP).