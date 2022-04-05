Москва, 5 апреля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин убежден, что «США будут воевать на Украине до последнего украинца», передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«К этому надо готовиться! И когда мы говорим о ситуации, предельно всем должно быть понятно: США, Вашингтон, Брюссель — вот основные участники конфликта на Украине, которые власть прибрали к рукам, приставили к должностям нацистов. И сегодня мы боремся на Украине с последствиями этих действий. Но за Украиной стоит США. За властью, которая ими манипулируется», — отметил Володин.

Поэтому будет еще не одна Буча, еще не один мариупольский роддом, больница, там много еще что они организуют, уверен спикер Госдумы.

«Также как организовывали и в Ираке, и в Ливии, и в Сирии недавно, в Югославии», — напомнил он.